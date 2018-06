Aurah Ruiz recuerda uno de los peores momentos de su vida: justo antes de que naciera su hijo

Aurah Ruiz no gana para disgustos, aunque esta vez está de enhorabuena... más o menos. La ex tronista celebra este martes 26 de junio el cumpleaños de su pequeño Nyan, aunque lo ha tenido que hacer desde la distancia, ya que el lunes tuvo que coger un avión para volar a un lugar aún desconocido, dejando a su pequeño en Canarias mientras ella zanja sus asuntos. No sería de extrañar, sin embargo, que tuviera que arreglar temas judiciales en la península después de que Jesé Rodríguez decidiera hace unas semanas demandarla por injurias y calumnias a través de las redes sociales.

Sea como sea, Aurah ha decidido no callarse, y continuar denunciando el 'pasotismo' y la desidia del padre de su hijo con el pequeño: desde que naciera hace justo un año, Nyan pasó sus primeros 10 meses de vida encerrado en un hospital hasta que, tras una intervención y un tratamiento, los médicos le dieron el alta, aunque en casa debe continuar con ello, ya que, al parecer, lo que sufre es hipoglucemia.

Ahora, Aurah ha querido recordar el momento del parto hace un año... y no fue precisamente feliz, a juzgar por sus Stories, ya que se puso de parto tan sólo dos horas después de verle en un vídeo que no le agradó demasiado, y todo ello tras, al parecer, tres semanas sin saber de "él", convirtiéndose así el día del nacimiento de su hijo en uno de lo más agridulce:

Instagram Aurah Ruiz

Instagram Aurah Ruiz

Instagram Aurah Ruiz

Instagram Aurah Ruiz

Instagram Aurah Ruiz

Aurah ha preferido, esta vez, no mencionar a su ex para evitar mayores problemas con la Justicia, aunque es evidente que se refiere a él después de un año despotricando contra el futbolista, de acusarle de mal padre y de no ocuparse de Nyan, aprovechando, al parecer, los días libres que le daban en el equipo para irse de fiesta con sus amigos.

Aún así, Aurah prefiere quedarse con lo bueno, y recordar el día del nacimiento de su hijo como el día que el destino le unió a lo que más quiere en este mundo.

Instagram Aurah Ruiz

Instagram Aurah Ruiz

Jesé Rodríguez, por su parte, y lejos de querer entrar al trapo o de empeorar la situación existente entre él y Aurah, también quiso felicitar a su pequeño a través de Instagram Stories, con un tierno texto que deja claro que sigue queriéndole, pero en la distancia.