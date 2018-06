¡Cómo se lo pasa Heidi! La modelo, presentadora, empresaria, diseñadora de moda, productora de televisión y actriz alemana –atención Paquita Salas, ésta es la mujer 360º que buscas– se llevó a su nuevo novio, el guitarrista del grupo 'Tokio Hotel', al parque de atracciones Disney, en Orlando, Florida. Tom Kaulitz, que tan solo tienes 28 añitos, contagió su espíritu juvenil a la top que se lo pasó como una enana.

La súper top, que se plantó una diadema de ‘orejitas’ muy monas, y Tom, que se puso otra con lunares, con las que estaba más ‘salao’ que todas las cosas, no se despegaron ni un minuto. Y es que parece que Heidi Klum es fan de la ratita Minnie Mouse porque ya la hemos visto más veces con las orejitas.

Y es que desde que hicieron público su romance los tortolitos se dedican a comerse a besos y darse achuchones allá donde van, incluso si están haciendo cola en una atracción. Desde luego, 'love is in the air'.

Heidi, naturalmente, también se llevó al parque a sus churumbeles: Leni, de 13 años, -hija de Flavio Briattore-, Henry, de 12, Johan, de 11 y Lou, de 8, fruto de la relación con su ex marido, el cantante Seal, con quien estuvo desde el año 2005 hasta 2014. La modelo casi nunca se separa de su peques.

Tom también se llevó a su hermano gemelo, Bill, el señorito que lleva la gorra de Pluto (imagen superior) y que fue el fundador del grupo 'Tokio Hotel'. Parece que el chico está muy integrado con los hijos de Heidi Klum.

Después de montarse en los ‘tronquitos’ y varias atracciones más, el hambre apretó a Heidi que, ni corta ni perezosa, se zampó un bollo para reponer fuerzas, con sus grasas trans y todo. ¡Para que luego digan que las modelos no comen!

Vamos, que disfrutaron de un día de relax y diversión, algo que necesita la alemana, reconvertida de top en estrella televisiva a tope: en 2006, fichó por Germany’s next top model y de ahí pasó a Project runway, del que es presentadora, juez y productora, y America’s got talent, en el que también ejerce de juez.