"¡Viva la Guardia Civil!" es probablemente lo que gritamos muchas y muchos cuando un mensaje con la imagen de este guapo funcionario empezó a hacerse viral a través de las redes sociales y WhatsApp, y es que poca gente queda ya que no sepa quién es Jorge Pérez Sí: es probablemente el Guardia Civil más guapo de España. Él ha sabido aprovecharlo, y ahora compagina su vida en el Cuerpo (y qué cuerpo...) con una carrera meteórica como modelo... y ahora nos ha interesado saber un poquito más de él como persona, como marido y como padre de familia, por lo que no ha dudado en concedernos una entrevista de lo más jugosa, y todo ello regado con una sesión fotos ¡que nos ha dejado sin palabras! Este chico promete...

¿Cómo empezó todo?



Colgué una foto que se hizo viral y se hicieron eco de ello muchos medios digitales. Me llegó a escribir gente de Hispanoamérica. La agencia (de modelos) se puso en contacto conmigo y me ofreció esta posibilidad. Fui a Barcelona a hablar con ellos y quedé encantadísimo con el equipo.

¿Tus compañeros modelos te ven como un intruso?

Creo que no, hay gente con muchas tablas. Lo único que puedo sacar es aprender de ellos.

¿Y tus compañeros de la Guardia Civil?

Tampoco, se lo han tomado con humor y buen rollo.

¿Qué sensaciones has tenido en tú segundo desfile?

Muy bien. Me he sentido muy a gusto, muy arropado. La gente es súper profesional y se encarga de que esté a gusto y cómodo. Las sensaciones son de sorpresa, porque cuando no conoces este mundo crees que es más básico y ver todo el equipo humano y todo el trabajo que hay, sorprende. Es brutal el trabajo y la calidad humana que hay.

¿Has ensayado mucho?

No, hemos hecho un ensayo general y más o menos me he quedado con la idea.

¿Qué es lo que más te gusta?

Cuando salgo a escena. Es un momento que tiene mucho encanto. Es una mezcla de ilusión, ganas…

Porque adrenalina en tu trabajo como guardia civil ya quemas.

Sí, no me hace falta. Es diferente, no se puede comparar porque las situaciones no tienen nada que ver, pero quizás el tener un trato diario con la gente con el ciudadano me ayuda a tener menos miedo escénico.

¿Vas a compaginar ambas profesiones?

Sí, esa es la idea y de momento puedo hacerlo, está saliendo bien. Poco a poco.

Si la cosa va a más y mejor, ¿dejarías de ejercer de guardia civil?

Es muy precipitado pensar eso, no quiero arriesgarme tanto. Lo que estoy haciendo ahora es disfrutar del momento, vivir la experiencia y lo que tenga que venir, vendrá.

¿Qué dice tu mujer? Tienes familia numerosa.

Tenemos tres niños, siempre hemos tenido claro que queríamos ser familia numerosa, ella sobre todo. Ella se lo toma con mucho humor y contenta.

¿No tiene un poco de celos o teme que te dejes deslumbrar por este mundo?

Que va, mi mujer es supe segura de sí misma, sabe que puede confiar cien por cien en mi como yo lo hago en ella. Siendo padres de tres niños tiene que haber esa confianza, una unión y un nexo muy potente.

¿Cuántos años lleváis juntos?

Desde el 2005, 13 años.

¿Te gustaría hacer alguna serie de televisión?

No sé, eso ya son cosas que ni me he planteado, pero si llegasen proyectos interesantes pues claro que lo haría.

¿Sigues alguna serie?

Me encanta Juego de Tronos, pero en general veo poco la tele.

¿Tan buenorro está? La respuesta es sí, y como en QMD! sabemos que queréis comprobarlo con vuestros propios ojos, allá va una ristra de fotos de su cuenta de Instagram en la que, a pesar de ser modelo, la ropa es lo de menos...

