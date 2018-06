Rebeca admite que besó a Marc mientras defiende el amor de Gustavo González y María Lapiedra

Rebeca Pous no quiso perderse el desfile de Guillermina Baeza que se celebró en la playa en Red Fish dentro de la 080 Barcelona Fashion. Allí, la cantante tuvo unas emotivas palabras para Edu del Prado, el bailarín de UPA Dance fallecido recientemente como consecuencia de una neumonía mal curada con quien realizó su primer dúo musical en la versión española de Grease. Además, habló de la relación de su amiga María Lapiedra con Gustavo González.

¿Cómo estás tras la muerte de Edu del Prado?

Nos ha cogido a todos por sorpresa, dicen que en teoría ha sido una neumonía mal curada, pero ha sido un mazazo espectacular. Con 40 años estaba triunfado en México, en EEUU… Para mí, siempre será mi John Travolta. Nadie merece irse tan pronto. Con 40 años tenía un físico espectacular y un alma increíble, era muy bueno. Todo el mundo que hemos trabajado con él, le queremos mucho. Yo no me lo puedo creer. Me cuesta entender lo que ha pasado.

¿Qué recuerdas de él?

A Edu le tengo un gran cariño, empezamos prácticamente juntos. Mi primer dúo fue con él en la banda sonora oficial de Grease en español, la que más vendió, llegó a ser número uno. Edu es un niño que en el extranjero a triunfado mucho. Es una pena que no se le haya dado todo el triunfo y merito como una gran voz en España.

¿Cómo estás tú? ¿Cómo se presenta el verano?

Muy bien. Ya he empezado mi gira. He estado en Alicante, en las Pride, que para mí es muy importante y el 30 de junio estaré en El Escorial en el 'Memory Park, lo mejor de los 80 y los 90'.

Además, has estrenado nueva canción para la cabecera de 'Cazamariposas' y celebráis 5 años de televisión.

¡Madre mía, cinco años! ¡Eso sí que es un mérito! Muy contenta con la nueva cabecera que se llama 'Hola mariposa' y la tenemos que bailar todos este verano.

¿En 'Cazamariposas' os creéis la relación de María Lapiedra y Gustavo?

Yo he considerado a María mi amiga desde hace muchos años, pero he tenido mis más y mis menos con ella durante este proceso, hemos llegado a no hablarnos y a tener nuestras discusiones en televisión, pero hace poco la vi, la abracé y la quiero mucho. Conozco esta relación desde el principio, desde hace ocho años y sé que ellos han estado muy enamorados. Ahora bien, los tiras de aflojas de una pareja y lo que uno quiere del otro. A veces no nos conformamos con lo que el hombre te puede dar, siempre queremos un poco más. Igual tanto tensar la cuerda, podría llegarse a romper una relación que no tiene por qué romperse. Ahora, lo más difícil ya ha pasado, que se están separando de cada una de sus parejas y ahora que pueden ser felices los cuatro, lo van a fastidiar.

Igual era un plus el saber que la otra persona tenía pareja.

El morbo en las relaciones son un plus. Siempre digo que es mejor tener un amante que un marido. Con un marido es como muy aburrido todo. El tener una relación clandestina a María le ponía mucho y a él también. Incluso el hacerlo en sitios que no se pueden hacer… Y ahora que todo es normal y ellos son una pareja normal, igual pierde la magia.

¿La cama sólo para dormir?

Que me lo digan a mí. Lo haría en cualquier sitio menos en la cama.

¿Qué hombre te gustaba más para María, Marc o Gustavo?

Con Marc me he dado varios besos. María se puso celosa. Besa muy bien. Como chico más joven, más atractivo, atlético, está muy bien, pero claro, Gustavo tiene que ser una fiera en la cama. Al final, la belleza es algo que al principio te atrae, pero al día a día si no le metes caña… Y María necesita mucha caña.

¿Es cierto que Marc dejó de colaborar con vosotros porque María se lo pidió y a cambio ella lo ha estado manteniendo?

Marc me encantaba como colaborador y cuando dejó de hacerlo fue cuando se tuvo que hacer cargo de las niñas al entrar María en Supervivientes. Ellos llegaron a un acuerdo, incluso económico para que él, que no podía trabajar por cuidar a las niñas, tuviera un dinero para salir adelante. Si esto lo viéramos en una mujer, lo veríamos más normal. La mamá se queda en casa mientras el hombre trabaja, pero al ser al revés se ve raro. Pero María lo arregla siempre todo así. Cuando ella quería que se fuera Marc de casa para ver a Gustavo, le daba 50 euros para que se fuera a dar una vuelta. Quien paga manda.

¿Tu relación cómo va?

Muy bien. Para que me aguanten a mí, un bendito.

¿Amantes tienes?

Un montón, en la vida hay que poner un poco de salsa al asunto.

¿Tenéis una relación abierta?

No, lo que pasa que la mujer a la hora de ser infiel es más inteligente que el hombre y no se nota, a no ser que la prensa te los descubra que no sería la primera vez que me pasa.