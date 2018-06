No, no es una película. Heather Locklear vuelve a tener problemas con la justicia. Rondaban las once de la noche cuando emergencias recibía una llamada denunciando una serie de disturbios protagonizados por una Heather que presuntamente se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas, así lo confirma La Nación. Fue entonces cuando tanto la policía como los técnicos sanitarios trataron de calmarla, pero lejos de conseguirlo, la actriz les agredió. Un nuevo altercado por el que ha acabado detenida. Aunque ya está en libertar, tras pagar una fianza de 20.000 dólares, ella misma ha decidido volver a ingresar en un centro de rehabilitación para poner fin a sus problemas con las drogas.

Y es que su historial con las drogas, el alcohol y la violencia ha dado para mucho... A principios de año fue acusada de un delito de violencia domestica y agresión a tres agentes de policía, en 2011, otro altercado doméstico ponía a la actriz sobre la palestra. La última vez que ingresó en un centro de rehabilitación fue en 2017 y era la quinta vez que lo hacía con el objetivo de superar sus adicciones.



Además, este hecho sucede justo cuando se cumple una semana desde que saliera de un centro psiquiátrico, en el que ingresó tras alarmar a su familia amenazando con suicidarse.