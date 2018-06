Hugo Paz ha decidido romper su silencio y hablar de cómo fue realmente el trato que recibió por parte de Sofía durante su estancia en Honduras. Rodeado de peluches, como metáfora de cómo se sentía cuando estaba con ella, ha confesado que se ha sentido el "tonto útil" en sus manos y "el tonto de España". A pesar de que sus compañeros le decían que no podía permitir ese trato por parte de su ex, Hugo asegura que no se ha dado cuenta hasta ahora y que tampoco sabía cómo reaccionar. "Me hizo la vida imposible en Supervivientes" a pesar de que tenía una "pequeña esperanza" de poder arreglar las cosas.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Por su culpa he sufrido muchísimo y también mi familia", cuenta. Aunque no culpa de todo a Sofía sino a su madre, a la que acusa de ser su verdadero problema: "Está anulada por su madre". Además, asegura que por culpa de Maite Galdeano no va a poder tener una relación jamás ya que ve a los hombres como enemigos y no se fía de ellos. "La madre le hace tachar a los chicos", añade.

Telecinco

También ha hablado lo más grande sobre su relación. Hugo ha contado que son cosas tan fuertes que no sabe ni cómo contarlas. "Lo he pasado muy mal, y no solamente he recibido machaque psicológico sino que ha ido más allá", ha contado ante la atenta mirada de los colaboradores. Unos hechos que ha dicho que podrían haber sido "denunciables". Algo que por cierto nunca ha sabido nadie, ni siquiera su madre.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sofía fue duramente criticada por el trato que dio a Hugo en Honduras. Le llamó desde tonto a muerto de hambre... Pero el que fuera pretendiente de Suescun aclara que "no se ha visto ni una cuarta parte de cómo he vivido con ella".

Telecinco

En cuanto a su relación con Alejandro Albalá, Hugo cuenta que "lo ve como un amigo, nada más" y que nunca ha estado enamorada de él. Simplemente es que Sofía es muy "dependiente" y como Albalá le dio cariño ella se volcó con él.