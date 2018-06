Anabel Pantoja asistió a la '080 Barcelona Fashion' para asistir al desfile de System Action en el Recinto Modernista de Sant Pau. La sobrina de Isabel Pantoja habló muy satisfecha y orgullosa de la aceptación que han tenido los dos bañadores que ha diseñado. Cuenta que su tía Isabel, su prima Isa e Irene ya tienen los suyos y es posible que las veamos con ellos este verano. Sobre si su tía asistirá a la boda de Isa con Alberto Isla y al bautizo de Albertito, dejó claro que todo es posible pero que antes hay una conversación pendiente.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

María José Rasero

Es la primera vez que vienes a Barcelona para ver los desfiles.

Sí, estoy encantada, volveré seguro, sobre todo el lugar, es muy bonito.

Eres una chica sin complejos y no tienes reparo en colgar tus fotos en Instagram.

Uno tiene que ser como es, no puedo engañar al público. Desde que me operé y perdí tantos quilos. Hay mucha gente que me escribe y la asesoro, sobre todo la intento aconsejar. Hay muchas chicas que me escriben para darme las gracias y me preguntan dónde me compro la ropa, me toman como referente si les gusta alguna de las prendas que llevo. Por eso, cuando empecé con los bañadores, les advertí que la XL tenía que ser una talla básica y ahora en julio vamos a hacer XXL para todas las señoras que también son mis seguidoras y se quieren poner sus lunares en verano.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

María José Rasero

¿Cómo encajas las críticas?

Bien, para mí, las críticas son buenas para seguir aprendiendo y saber lo que hago bien o mal.

¿Cómo has encajado la aceptación de tu colección de bañadores?

No me lo esperaba. La primera semana se agotaron. Hemos tenido que reponer. A principios de este mes, lanzo una línea de gafas de sol. Estoy muy contenta, aparte de televisión, estoy haciendo muchas cosas y la gente está respondiendo muy bien. A parte, también pongo un precio bueno, para gente real y muy actual.

¿Te atreverías a diseñar más cosas?

Yo lo que me echen.

María José Rasero

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Veremos a tu tía Isabel con alguno de tus bañadores?

Seguro, además ella ya tiene los dos y le han encantado los dos modelos. Le fascinan. Isa ya lo tiene, Irene también y mucha más gente que me lo ha pedido.

¿Te han hecho alguna petición especial?

Me han pedido que para el año que viene diseñe biquinis.

¿Y tu tía Isabel?

Ella tiene sus preferencias. No las voy a descubrir yo porque cada mujer tenemos defectillos o cosas que queremos que se nos tape, pero el modelo Triana le ha gustado mucho, es el celeste cruzado con las tiras atrás. El año que viene le voy a pedir que se anime a diseñar conmigo, a ver si se anima.

María José Rasero

Sería una buena promoción si la pillarán en un barco con uno de tus bañadores.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Lo único que quiero es que ella disfrute muchísimo con mi bañador y sin él, que salga a la playa y disfrute. Muchas chicas me decían que no se atrevían a ponerse en bañador y yo les digo que si solo se vive una vez qué más da que se tengan unos quilos de más, si tienes salud ponte un bañador y vive, qué más da lo que digan.

El que en este caso va a lucir bañador y tipazo es Kiko.

Sí, la marca para la que diseño le ha mandado un par. Él está encantado. La verdad es que está muy contento. Desde que nos operamos de la banda gástrica nos ha cambiado la vida. Él ha perdido mucho y eso más chocante porque yo lo perdí en 5 años, pero aun así está muy controlado.

¿Cómo se encuentra?

Tranquilo, disfrutando de su familia. Me dice que necesitaba este momento, parar. Pero dentro de lo que cabe, está un poquito más animado, debe verse más mono, se viste con prendas de tallas menores y está muy contento.

¿Era un problema de ansiedad?

Sí, se le juntó un cuadro de diferentes cosas… Yo no soy médico para hablar de ello, pero lo importante es que creo que poco a poco va a salir.

María José Rasero

¿Qué planes tienes para este verano?

Tengo mucho trabajo gracias a dios, pasar mi cumpleaños que es el 15 de agosto en familia y con mis sobrinos que los amo, con mi madre, mi yaya… y disfrutar de esos momentos, que la gente se ponga mis bañadores.

¿Algún plan especial con tu chico?

El de todo el mundo, playa, aunque él está compitiendo este verano y deseo que le vaya súper bien, que este concentrado y cuando acaben las competiciones, nos daremos una escapada.

Finalmente, ¿veremos a tu tía Isabel Pantoja en el bautizo de Alberto? Se ha dicho que, si no le quita la demanda a Alberto, tu prima está enfadada…

Está la cosa complicada, no sé qué ocurrirá, ya se verá. La situación es rara y lo que le importa a mi tía es que se bautice el pequeño para que después pueda hacer la comunión, etc., por lo que queremos es que haya calma.

También está pendiente la boda de Alberto e Isabel, a tu prima le hará ilusión que esté presente su madre.

Claro, a ella le hace ilusión y a su madre también porque la quiere muchísimo. Las cosas tienen que calmarse, relajarse, en la familia también hay personas mayores. La calma es lo que mejor nos va a venir.

¿Para qué se de esta calma tiene que haber una conversación pendiente?

Sí, pero esa tiene que ser entre madre e hija.

¿Volverías a 'Supervivientes'?

Ahora sí, cuando fui o estaba preparada y me arrepiento. Ahora participaría en cualquier reality.