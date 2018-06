Hacía tiempo (mucho tiempo) que Bárbara Rey no pasaba por un medio de comunicación para conceder una entrevista... pero mira por dónde, esta vez ha decidido hacerlo por una buena causa: ayudar a su hija, Sofía Cristo, a dar visibilidad a la comunidad LGTB. Ha sido en la revista de temática homosexual Shangay la que ha conseguido hablar con ellas, y ninguna de las dos se ha cortado un pelo al hablar de su vida más personal: "Mis mejores amigos han estado siempre dentro de este mundo. Y son los que conservo. Esa es la verdad. Los que más compañía me han hecho y más cariño me han demostrado; los más fieles. Yo creo que he sido siempre un poco marica. En mis gestos, mi forma de comportarme. Y eso, en el fondo, pues llega", explica Bárbara.

Sofía, por su parte, cuenta cómo vivió realmente su salida del armario, tanto con su madre (que lo trató con total normalidad, según ella), y en público: "Yo lo viví muy mal, (pero) siempre voy a estar agradecida a Supervivientes", explica, y es que fue en ese programa donde todo el mundo pudo saber que es bisexual: "Cuando en televisión se empezó a rumorear que yo era lesbiana… eso fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Fue mi libertad. Gracias a mi madre, que es una bocazas, y a Kiko Hernández", recuerda.

Desde entonces, se ha decantado más por las mujeres que por los hombres porque cree que, a veces, "son demasiado simples", pero por ahora ha decidido caminar sola: ya no está con Bruna Manzoni, y así lo ha confirmado: "Ahora no estoy enamorada".

"Si yo guardaba el secreto de la tendencia sexual de mi hija y de lo que sentía por una mujer, lo hacía por ella", añade Bárbara en la entrevista, aunque para ella siempre fue algo natural. ¿y por qué acabó contándoselo a Kiko? "Le estaban achacando una relación en la isla de Supervivientes que no era cierta, y me parecía que era hacerle daño a Sofía", relata.



Por otro lado, Sofía se muestra de lo más feliz por su recuperación y salida de las drogas, un mundo del que lleva alejada ya 5 años, y al que no quiere volver: "Nunca hay que olvidarse de donde viene uno".

Igual que Sofía trata el tema de su bisexualidad, Bárbara Rey, a pesar de todo lo que se ha hablado y rumoreado, deja claro que 'no le gustan las mujeres' a pesar de que se le ha relacionado con Chelo García Cortés, que sí es abiertamente lesbiana: "Lo de Chelo fue una cosa de tontos que pasó, que un día me gustaría explicarlo con detalle. Porque, claro, allí (en 'Sálvame') no me dejan porque tienen que darle la razón al que está allí todos los días", suelta con vehemencia.

"Muchas veces he dicho para mí 'con lo mal que me ha ido con los hombres, y me va a seguir yendo en caso de que tenga otro, ¿por qué no me gustarán las mujeres?'. Habría tenido una vida mucho mejor y más sencilla. ¿O no? Pero es que los hombres a mí me encantan", añade Bárbara.