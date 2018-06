El colaborador de 'Sálvame', Antonio Tejado ha sorprendido a sus compañeros de programa al hacer pública su amarga realidad: Alguien quiere acabar con su sonrisa. "Ultimamente me están pasando cosas extrañas, porque parece que alguien no quiere verme feliz y quiere fastidiarme", explicaba completamente indignado. Pero, ¿quién se posiciona en contra de Tejado? "Alguien de este programa, de 'la cúpula', a quien respeto mucho, me ha dicho que una persona que está cerca de mí me quiere hacer daño", confirmaba en el programa.

Así pues, la identidad de "la mano negra" permanece en incógnito, algo que parece no preocupar a Antonio Tejado: "No me importa quién esté detrás". De igual modo, Antonio se muestra seguro de sí mismo en tan difícil situación: "Mi vida es mía y cuento de mi vida lo que quiera contar. Ya he pedido perdón demasiado por todo", argumentaba.

Ante las posibles razones que le han podido enemistar con alguien, Antonio tiene sus sospechas: "Puedo intuir cosas. Pero no me pueden decir nada inmoral porque he vivido mi vida dentro de unos parámetros", sentenció. El apellido que salió a relucir fue el de los Mohedano. "Es cierto que he estado muy unido a los Mohedano y lo he explotado", afirmó.

El momento más tenso llegó cuando Tejado perdió los nervios ante Paz Padilla y Lydia Lozano, y acabó gritando: "Yo en mi vida he hecho lo que me ha dado la gana. Yo me sé la vida de todos y no me meto en la de nadie".

Finalmente, Antonio Tejado afirmó que no tiene miedo alguno: "Soy una persona muy normal y muy sana. Y quien quiera decir lo contrario, aquí me tiene, que yo iré por donde tenga que ir".

Una vez que Antonio dejó claro que no está preocupado y que se siente tranquilo, otro calentamiento de cabeza que centrará la atención de Tejado es la pérdida de pelo.

Recordemos que en 2017 Tejado se sometió a unos injertos capilares, con el propósito de combatir su falta de pelo. Ahora, meses después, Antonio luce más pelo en la parte delantera de su cabeza, pero no en su nuca. El colaborador luce calva al más puro estilo monje.