#MIRACOLO!.RIVEDERMI IN QUESTO VIDEO MI FA SOLO PENSARE”SONO STATA MIRACOLATA!!#RINGRAZIO DIO PER AVERMI PROTETTO E RINGRAZIO DI CUORE TUTTE LE PERSONE CHE SI SONO PREOCCUPATE PER ME.#graziemille❤️ GRAZIE PER LA VOSTRA PREMURA E LE VOSTRE ATTENZIONI IN PARTICOLARE AI #SOCCORRITORI ,GLI AMICI EMANUELE, ILARIA (VI ADORO SIETE IN GAMBA).. TU EMANUELE SEI MERAVIGLIOSO DA OGNI PUNTO DI VISTA!!! SIETE STATI MOLTO PREMUROSI NEI MIEI CONFRONTI .. SIETE TUTTI MERAVIGLIOSI ..INVECE PROVO DISPREZZO PER QUESTA PERSONA CHE HA FATTO ,E POI DIFFUSO, IL VIDEO.. NON VOGLIO PROPRIO NOMINARLA .. !!!QUESTA PERSONA NON MERITA ESSERE INCLUSA TRA LE PERSONE AFFASCINANTI DI SALERNO E CHE HA CERCATO DI RENDERMI RIDICOLA .. MA PER SUO DISPIACERE NON CI È RIUSCITO. ..UNA DONNA COME AIDA SA ANCHE CADERE CON CLASSE !!STO BENE.. MOLTO BENE PERCHÉ SONO UNA PERSONA VERA ED IN GAMBA .. INVECE TU? CHI SEI ?UN VIGLIACCO UN MESCHINO..CHE GODE DEL MALE ALTRUI.... NON MI È SUCCESSO NULLA PERCHÉ DIO STA CON ME SEMPREEEEEE.. INVECE AIDA DAL PRIMO SECONDO CHE È IN ITALIA , HA PORTATO SOLO AMORE SOLARITÀ E TANTA VOGLIA DI VIVERE A TANTISSIME PERSONE . DOVRESTI SOLTANTO VEDERE LE SERATE ..TANTE PERSONE MI FERMANO PER STRADA URLANDO IL GRANDE DESIDERIO DI STARE CON AIDA ,DI VOLERE ESSERE COME AIDA..INVECE TU CON QUESTO VIDEO HAI DIMOSTRATO DI AVERE UN CUORE NERO E SENZA AMORE E SPERO CHE NON INCONTRERAI MAI NELLA TUA VITA UNA PERSONA COME TE , CINICA E CATTIVA, VUOTA ,CHE FA RIDERE CON IL MALE ALTRUI.. CHE NON MI HA NEANCHE AIUTATO .. NON È BELLO STRUMENTALIZZARE IL MALE DEGLI ALTRI .. È PURA CATTIVERIA !! .. CHE TRISTEZZA .. VOLEVO SOLO FARE UN VIDEO DI PRESENTAZIONE PER L’EVENTO DELLA SERATA .. AFFASCINANTI QUELLE DI MILANO ROMA SALERNO .. INFATTI TUTTI MI VOGLIONO PERCHÉ PORTO TANTISSIMA SOLARITÀ .. NON HO UNA DATA LIBERA FINO A DICEMBRE .. MA GRAZIE ALLA STELLA CHE MI PROTEGGE TUTTO È FINITO BENE.. COLGO L’OCCASIONE PER CONSIGLIARE A TUTTI DI INDOSSARE SEMPRE IL CASCO.. IO SONO MOLTO BRAVA ALLA GUIDA DI MOTO E MACCHINE ANCHE DI GROSSA CILINDRATA.. SONO SEMPRE RESPONSABILE .. INDOSSO SEMPRE CASCO E CINTURA .. DOBBIAMO TUTELARCI PERCHÉ NOI #adoriamolanostravita @emanueleavagliano @dfj86 @peste91vv

A post shared by Aída Nizar (@aidanizaraida) on Jul 18, 2018 at 6:18am PDT