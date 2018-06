Si tienes algo malo que decir de Luis Bárcenas, no lo digas delante de su hijo Guillermo. El cantante de 'Taburete', Willy Bárcenas, no lleva nada bien que la gente se alegre de que su padre esté en prisión, y lo paga a puñetazo limpio. Hace un mes Luis Bárcenas era condenado por la Audiencia Nacional a 33 años de cárcel en el marco de la trama Gürtel, y, como es lógico, hay quien lo ve normal y no duda en decirlo. Así le ha pasado a José Gallardo, director y productor del Festival Tomavistas. Sucedía en la fiesta posterior al concierto de Vetusta Morla en Madrid, que se celebraba en la sala Gotham de la capital. Al parecer, José se acercó a hablar con Willy, y aquí entran dos versiones... Según algunos testigos, el director tan solo le preguntó por su familia, otros aseguran que le dijo, directamente, que se alegraba de que su padre estuviera en la cárcel.

Y, ¿qué hizo Willy? Pues no se lo pensó dos veces y ¡se lió a puñetazos! Tuvo que ser desalojado a la fuerza por el dispositivo de seguridad del recinto, y por el momento no ha querido hacer declaraciones al respecto, suponemos que para que se olvide cuanto antes... Aunque va a costar.



Un hecho muy desagradable... y es que el cantante trata de lidiar con la fuerte presión que le supone ser hijo de quien es. Y no solo por Luis Bárcenas, también su madre, Rosalía Iglesias, fue condenada a 15 años de cárcel, aunque en la actualidad se encuentra en libertad bajo fianza a la espera de que se resuelvan los recursos que su equipo jurídico ha interpuesto ante el Tribunal Supremo.

Según confirma 'El Español', de momento no se ha presentado denuncia por parte de Gallardo.