Los 'jueguecitos', secretos y claves entre las parejas en redes sociales están a la orden del día. Sandra Barneda y Nagore Robles son una de esas parejas que utilizan sus cuentas de Instagram para enviarse mensajes de amor, para alegría de sus fans. De un año a esta parte, todo ha cambiado. Antes no compartían ninguna imagen juntas y actualmente pasa todo lo contrario: ya no se cortan y gritan su amor cada vez que puede. ¡Y eso no encanta!

En sus últimas publicaciones la pareja ha mostrado su complicidad. Cada una ha publicado una imagen tomada por la otra con un romántico mensaje. La asesora del amor ha escrito: "Y ella me dice posa, y a mí se me pone cara de boba 🙃 🍉🤩🍉🤩🍉🤩🍉🤩🍉🤩🍉🤩🍉🤩🍉🤩". Por su parte, Barneda ha comentado: "Me dice ¡posa! Y lo intento... aunque la naturalidad se me escurre! STRIKE A POSE 🙅🏼‍♀️🙅🏼‍♀️🙅🏼‍♀️🙅🏼‍♀️🙅🏼‍♀️🙅🏼‍♀️🙅🏼‍♀️🙅🏼‍♀️🙅🏼‍♀️🙅🏼‍♀️".

Tanto Nagore como Sandra viven un momento profesional maravilloso. Además de sus trabajos en televisión, ambas están volcadas con otros proyectos que nada tienen que ver con la pequeña pantalla. Sandra está volcada con la promoción de su último libro, 'Las hijas del agua', y Nagore está encantada con su nueva faceta como youtuber con su propio canal.

Si a todo esto le sumamos su amor... ¿Qué más se puede pedir?