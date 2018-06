Cuatro meses después de dar a luz a su tercer hijo, Pilar Rubio luce un cuerpazo de infarto. La colaboradora de 'El hormiguero' ha usado sus redes para presumir de figura gracias a un fabuloso bikini blanco al más puro estilo Ursula Andress en 'Dr. No'. La fotografía no ha tardado en despertar los piropos de sus seguidores, que no dan crédito a la rapidez con la que la presentadora ha recuperado su figura pocos meses después de ser madre. Pero, ¿cuál es el secreto de Pilar para obtener un vientre plano todo el año?

La pareja de Sergio Ramos ha dado alguna de las claves de su rutina belleza: ¡Un duro entrenamiento! "De 07:00 a 08:00 aprovecho que los niños están dormidos para poder entrenar. Después, los preparo para el cole y les doy de desayunar. Luego, es el turno del desayuno del bebé. Así empiezo la mañana... Y así continúo el día, trabajando y exprimiendo cada minuto que tengo los ojos abiertos", ha desvelado.

Otro de sus secretos es cuidar su alimentación: "Me levanto a las 06:15, desayunado avena, semillas de cáñamo, açaí, coco, nueces y manzana con leche de avena", ha explicado.

El gran sacrificio es la falta de tiempo para descansar: "Estoy feliz de poder disfrutar al máximo de mis hijos y mi amor, y de poder trabajar en lo que me gusta. Ojalá los días tuvieran 50 horas para poder seguir soñando despierta".

Pero que nadie dude de su sacrifico, Pilar es una mujer feliz pero con mucho sueño. "Hasta que los días sean más largos, seguiré durmiendo poco, muy poco, pero muy a gusto", ha bromeado.