¡Por fin Aitana se ha animado a gritar a los cuatro vientos el amor que siente por Cepeda! Aunque que había lío entre los dos estaba más que ‘cantado’, parece que la aparición de unas fotografías en las que se puede ver a la pareja besándose ha motivado a la intérprete de ‘Lo malo’ a dar el paso y lanzar una declaración pública de amor hacia su churri. Ocaña acaba de cumplir 19 años, motivo por el cual Cepeda le organizó una fiesta de cumpleaños, en un conocido restaurante madrileño, en la que consiguió reunir tanto a sus compañeros de ‘Operación Triunfo’ como a sus amigos de infancia, un gesto que ha llenado de alegría a la joven catalana.

“Bueno a ti... a ti que te voy a decir. Ayer me regalaste el mejor regalo que era traer a mis mejores amigos. Ver lo ilusionado que estabas porque yo estuviera ilusionada... me has cambiado la forma de ver todas las cosas Luis, me has cambiado la manera de sentir, a mejor”, comienza diciendo Aitana sobre una fotografía publicada en Instagram en la que aparece muy acaramelada con Cepeda.

“No hace falta “palabras” porque todo se entiende, porque sí, te quiero y eso implica todo. Gracias por levantarme siempre que me caigo (esto es muy típico, lo sé, pero es la verdad) y gracias por todo. Y sí, te repito que no quiero perderte, nunca, por favor”, sentencia la ‘triunfita’.

Si sois especialmente quisquillosos y pensáis que estas palabras no son suficientes como para poder afirmar que aquí hay tomate, esperaros a leer el mensaje de felicitación que el cantante le dedicó horas antes a la cumpleañera. "Felices 19, por como eres, por la luz infinita que desprendes, por la felicidad que contagias, por ser tú y por ser el pilar más importante en mi vida. Te quiero", señalaba Cepeda sobre una bonita estampa. "Luis, tú eres ahora el pilar más importante de mi vida también y no quiero perderte", contestaba Aitana. ¡Ains, qué bonito es el amor!

La verdad es que a Aitana le ha costado más de la cuenta confirmar algo que era más que evidente. Ya en las primeras semanas de convivencia en la Academia de ‘OT’ la audiencia se coscó de que entre los dos concursantes había algo más que una mera amistad. La tensión fue en aumento y mientras que Cepeda se lanzaba a la piscina y daba muestras públicas del amor que sentía por la catalana, la intérprete de ‘Lo malo’ intentaba mantener las formas y dejarlo todo en una simple amistad… ¡porque los dos tenían pareja!

El cantante entró en el talent show musical unido sentimentalmente a la periodista deportiva Graciela Álvarez Lobo, pero como la relación no estaba atravesando por su mejor momento, tampoco tuvo muchos reparos en pasar página a la primera de cambio. Sin embargo, Aitana parecía estar mucho más enamorada de su novio, Vicente, un joven que parece estar pasándolo bastante mal al ver cómo se consolida la nueva relación de su ex.

“Qué bonita la vida que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida”, publicó recientemente en su cuenta de Instagram, haciendo alusión a una canción de Dani Martín.