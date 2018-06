JD y yo estamos destrozados con el ROBO de ayer en Barcelona porque ademas de mucho valor material nos robaron tambien Las Green Cards americanas “Permiso de residencia y trabajo en USA” Sin ese documento no podemos volver a Los Angeles y tengo un rodaje muy importante que perdería pues sin nuestro permiso de trabajo americano no podemos trabajar ni volver y hay que iniciar un proceso largo y costoso pues un duplicado puede tardar hasta UN AÑO!😩Veníamos tan felices para ver a mi mama, familia y amigos y tras el robo me han destrozado pues Soy muy sentimental y también nos robaron los anillos de boda 💍💔😢 Estoy destruida 😢!! POR FAVOR LADRONES ME HABEIS ROBADO POR VALOR DE MAS DE 60.000 euros pero solo os pido que me DEVOLVAIS LAS GREEN CARDS Y LOS ANILLOS DE BODA!! Aunque tenga que comprarlos 🙏😩! Si alguien puede ayudarme con alguna información. Nos robaron al llegar al aeropuerto de Barcelona el 25 junio a las 17.45 en la terminal 2 B dentro de el parking de las compañías de coches de alquiler y fue en Eurocar la cual aprovecho para decor que se pirtaron muy mal nadie me ayudo nadie vio nada ni llamaron a la policia fui YO misma que tuve que ir a denunciar con un ataque de total ansiedad llorando destrozada:( Es lamentable que estas cosas pasen en sitios privados y encima ni se responsabilicen!!! Si algun abogado esta leyéndome que me diga si esto es demandable!! Eurocar dijo que NO tienen cámaras de seguridad y que no se responsabilizan!!!! Me robaron delante de su oficina dentro de su coche de alquiler sin ni salir de su parking que tiene barrera!!!! Lo peor es que solo vimos alrededor en el momento de el robo ... bueno mejor no lo escribo:( que impotencia😥solo llegar a mi país que me pase esta desgracia:(

