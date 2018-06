Hola a tod@s, he recibido muchis mensajes diciéndome que al ser un personaje público me expongo a que me preguntéis y igual que os contesto cuando decís cosas buenas también cuando me preguntáis sobre mi relación con Claudia. No pensaba decir nada pero ya que todo lo que se dice por ahí es mentira quería contaros la realidad. Claudia no me ha puesto los cuernos, nunca me haría eso, y yo a ella mucho menos, puedo ser celoso, puedo ser un gruñon pero nunca haría daño a alguien que quiero. Quiero que sepáis que todas las parejas discuten, cada uno tiene su personalidad y es muy difícil estar de acuerdo en todo. Esta foto siempre será un recuerdo pase lo que pase por qué ha sido una etapa de mi vida que me ha hecho conocer a alguien increíble que tampoco olvidaré. El haber salido en este programa me ha aportado muchas cosas buenas pero también muchas malas, no todo es lo que parece tienes que aguantar muchas criticas, insultos y a gente sin vida que se dedica a inventar cosas simplemente por tener una discusión con tu pareja. Pero bueno este mensaje es para todas aquellas personas que sin conocerme ha tenido el detalle de enviarme un mensaje y decirme que animo, que hacemos muy buena pareja, que se nota que nos queremos y mil cosas más, muchas gracias a esas personas que invertís un poco de vuestro tiempo en intentar animarme. La vida no es nada fácil, aveces te pone a prueba pero lo más importante es ser siempre buena persona y el tiempo te dará lo que te mereces. Y el tiempo será quien decida por qué los dos nos merecemos lo mejor.

