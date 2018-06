La ex concursante de 'Supervivientes' ha publicado un vídeo en la red en la que pide ayuda, desesperada, a sus seguidores. Ya hace bastante que dejó Honduras, y es que Melissa Vargas se convirtió en la cuarta expulsada del 'reality', pues aún hay problemas que le están pasando factura desde su paso por el programa de Telecinco. Ya sabemos que 'Supervivientes' es un 'reality' de condiciones extremas... y las consecuencias pueden ser de lo más extrañas, ya vimos a una preocupada María Jesús que perdía la salud "por el ano", y es ahora Melissa quien confiesa lo que le está pasando a ella: se le está cayendo el pelo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ella misma lo confesaba a través de su Instagram; "Os quiero contar qué es lo que me ha pasado", comenzaba contando, "desde que he salido de la isla, a la semana más o menos, se me empezó a caer el pelo un montón".

Instagram

Pero la cosa, con el tiempo, parece ir a peor... "Desde hace tres días se me está cayendo pero a mechones impresionantes", ¡menudo dramón! Hay que ponerle remedio antes de que se quede calva del todo... Así que ha decidido comprarse unas pastillas que contienen vitaminas, pero según cuenta ella misma, "se me sigue cayendo". Es por eso que ha optado por pedir ayuda 'profesional'... Las redes todo lo saben... Ha lanzado una petición a sus seguidores, para pedirles que si conocen algún remedio natural ante la caída, por favor, se lo hagan llegar. ¡Seguro que así consigue el remedio perfecto!