Rafa Mora, ese tipo duro que iba por la vida fardando de ser un 'pichabrava' que hacía perder la cabeza a las mujeres por su envidiable musculatura, demostró que todos somos de carne y hueso cuando confirmó que estaba enamorado de Macarena, a quien presentó feliz en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' allá por 2016.

No todo iba a ser de color de rosa ya que el año pasado tuvieron una grave crisis. Salió a la luz que Macarena le había sido infiel con un ex, Ian Castro. Rafa lo pasó realmente mal, como demostró en los platós, y dudó durante un tiempo si volver o no con una Macarena desesperada que no hacía otra cosa que pedirle perdón. Finalmente, Mora le dio otra oportunidad. Decisión de la que ahora se podría arrepentir ya que llueve sobre mojado...



Unas imágenes que han llegado a 'Sálvame' podrían destruir su relación. En ellas, se ve cómo Macarena toma el sol en topless con la cabeza apoyada en el bíceps de un morenazo, con quien mantiene una actitud cómplice. Solo se separan para comer y luego vuelven a la carga durmiendo la siesta. Cabezadita que Macarena da apoyada en su pecho. Según el testigo que ha enviado las imágenes, ambos se comportaban como una pareja.

Además, por si fuera poco, la bailarina tiene fotos con este misterioso morenazo en su cuenta de Instagram. Puede que ser un amigo pero con sus antecedentes veremos cuál es la reacción del extronista.

Jorge Javier Vázquez ha puesto la puntilla diciendo que al parecer Macarena le había dicho al colaborador que había quedado con una amiga para tomar unas cervezas. Se masca la tragedia...