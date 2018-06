La de vueltas que da la vida. Y eso bien lo sabe Nagore Robles. Se coló en nuestras vidas como la concursante más odiada de su edición de 'Gran Hermano', convirtiéndose en la primera expulsada con el mayor número de votos de la historia. Pero, para demostrar que no era tan mala, se metió a otro reality 'Acorralados' donde salió victoriosa y con pareja. Desde entonces, todo le ha ido rodado a la televisiva. Ha colaborado en varios programas, ejerce de asesora del amor en 'MYHYV' y hasta tiene pareja, Sandra Barneda, con quien pronto podría pasar por el altar. ¿Se puede pedir más a la vida? ¡Pues claro que sí, guapi! Nagore quiere más. Y su último posible proyecto, que de ser así vería la luz en los próximos meses, nos ha dejado atónitos.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Según desvela el portal informativo LOOK, Nagore Robles se habría mimetizado tanto con Sandra Barneda que se habría propuesto seguir sus pasos, hasta el punto de convertirse en pre-sen-ta-do-ra. Sí, sí, tal cual. Y es que todo apunta a que la vasca podría haber grabado un programa piloto para la cadena que le da de comer, Mediaset. Una grabación que tuvo lugar el pasado día 26, en los estudios de Fuencarral, y que, según apuntan varias personas allí presentes, la asesora del amor superó con nota. Y es que no hay nada como tener la maestra en casa. De hecho, tan contenta estaba Nagore el día que grabó dicha prueba, que no dudó en compartir una foto en su cuenta de Instagram, con el misterioso comentario: "¡Presiento que hoy va a ser un gran día!". Y ahora ya sabemos porque tenía esa sensación, ¡te hemos pillado!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero Nagore no fue la única televisiva que hizo la prueba, sino que tuvo a dos competidores de altura. Por un lado, se batió en duelo con la superviviente Lara Álvarez, mientras que por otro lado tenía el peso pesado, y ex pareja de Álvarez, Dani Martínez. Ahora la patata caliente está en manos de la dirección, quien decidirá el candidato que mejor hizo la prueba y que, por consiguiente, se llevará consigo el fantástico premio de tener su propio programa de televisión. Un programa del que aún se desconoce su identidad pero que, tal y como desvela LOOK, el formato es muy conocido en los Estados Unidos y ya se emitió en España en el año 2007. ¿Se convertirá Nagore en la próxima televisiva en presumir de foto en el paseo de la fama de Telecinco?