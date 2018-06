Ojos que no ven, redes sociales que te lo cuentan. Avanza la vida, y tenemos que cambiar los refranes, porque lo que hoy en día no sepas gracias a la red, es que no ha pasado. Nada como un 'unfollow' para confirmar una ruptura. Y así ha pasado con Andrea Duro y Javier 'Chicharito' Hernández... La pareja ha roto con todo y se han dejado de seguir en Instagram, y ¿por qué no ibas a seguir a tu novi@? Si fuera cuestión de horas quizá podríamos pensar que se trata de algún tipo de experimento o broma entre ambos, pero no, ya han pasado días y ninguno quiere saber nada del otro. Así que lo más probable es que su relación se haya terminado.

Y es que aún hay más pruebas. Además de dejar de seguirse, Andrea ha borrado TODAS las fotos que había compartido con el futbolista. Así, borrando los recuerdos para olvidar con más facilidad... Él, por su parte, sí los mantiene aún vivos...

Otro detalle que confirmaría su ruptura es la actitud de Andrea frente al Mundial de Rusia. No ha viajado junto a su 'chico' (si lo fuera) para apoyarle en esta aventura, y probablemente haya sido porque profesionalmente también está muy ocupada, pero nos sorprende que no le haya lanzado ningún mensaje de ánimo a través de las redes... Bueno, sí lo ha hecho, aunque no directamente a Chicharito ni con demasiado amor, este 'tweet' de hace 2 días nos descoloca por completo.

Y eso no es todo, el pasado 17 de junio (además de animar a la Selección Española), también quiso apoyar a la mexicana, en la que juega su ¿chico?

Vamos Méxicooo !! ♥️♥️♥️ — Andrea Duro Flores (@AndreaDuro) June 17, 2018

Entonces... ¿A qué están jugando? ¿Están o no están juntos? ¿Han roto pero cabe esperanza de retomar la relación? ¿Están dándose otra oportunidad? ¡Estaremos atentos a la red!