¡Aiteda es una realidad! Tras meses de especulaciones y cuando el río estaba a punto de desbordarse de tanto caudal sonando, Aitana dio el paso y confirmó a través de las redes sociales su relación con su compañero en la Academia. Un hecho que ha dado pie a que ya no tengan que esconder su amor y hayan protagonizado su primer beso en público para deleite de su numerosa legión de fans. Esta misma noche, los ‘triunfitos’ de ‘OT 2017’ darán un concierto benéfico en el Santiago Bernabéu que contará con la presencia de unos invitados de auténtico parangón: Raphael, Luis Fonsi, David Bustamante, Pastora Soler y Zahara.

Durante los ensayos de este concierto tan especial, Aitana y Cepeda se vinieron arriba y tras terminar de interpretar ‘No puedo vivir sin ti’, la canción de Los Ronaldos que cantaron a dúo en una de las galas y que hizo saltar las alarmas de que entre los dos había algo más que una simple amistad, se fundieron en un apasionado beso en los morros. Un vídeo que circula por Twitter recoge el momentazo y da buena muestra de lo enamorados que están. ¡Qué bonito es el amor!

Aparte de por el concierto, hoy, viernes 29 de junio, es un día muy especial para Cepeda. El noveno expulsado de ‘Operación Triunfo 2017’ lanza al mercado su primer disco en solitario, ‘Principios’, un álbum que, según su propio artífice, está compuesto por baladas, canciones más duras, todo con sentido pop, y unas letras con las que todo el mundo va a poder identificarse. Con los nervios a flor de piel y a la espera de ver cómo reacciona el público, Cepeda ha desnudado sus sentimientos a través de las redes sociales, dedicándole unas emotivas palabras a su novia.

“A veces nos sorprendemos de nuestros propios actos, a veces no sabemos gestionar nuestra existencia, a veces simplemente actuamos sin medir las consecuencias. Toda mi vida he actuado sin arrepentirme de nada, ni de lo que hago, ni de lo que digo. Todo tiene su razón de ser y todo pasa por algo, hay actos que abren los ojos y que te hacen llegar justo donde estás en este momento, y si en este momento eres feliz, para que arrepentirse de cualquier cosa del pasado”, comienza diciendo en su cuenta de Instagram.

“Mañana sale un disco plagado de sentimientos que ya no escondo. Espero que las letras que hay en él os inspiren en vuestro día a día y que lo hagáis totalmente vuestro. Que, si estáis enamorados, rotos de dolor, queréis hablar de vosotros mismos o simplemente expresar causas sociales, lo gritéis a los cuatro vientos, libres. Porque de eso se trata, de ser libres en absolutamente todo. Y de no cohibirse en nada por el qué dirán. Os lo juro, la verdad siempre gana”. ¡Di que sí, tú sé libre!

Por si no tuviéramos suficiente con esta declaración de intenciones, con Cepeda diciendo que no tiene miedo al qué dirán y que no se arrepiente de nada, acaba por citar directamente a su churri: “Así que yo decido lo que quiero contar y lo cuento ahora. Aitana me ha inspirado a componer la mayor parte del disco y no tengo por qué decirlo en otro sitio que no sea aquí. Yo tampoco quiero perderte nunca”.