Duros momentos para Amanda Rodríguez, la que fuera participante de 'Gran Hermano'. Y es que la televisiva ha sufrido un duro revés, que ha vivido en sus propias carnes. Parecía que el verano se resistía en llegar, pero cuando llegó, lo hizo con solazo y altas temperaturas. Y eso bien lo sabe Amanda. Y es que la ahora chica fitness, al parecer, ha querido pecar de precavida y, por miedo a que el verano se fuese antes de lo esperado, se ha tumbado al sol cual lagarto. Y, como es de esperar en estos casos, y más si no tiras de crema solar, el resultado no solo ha conmovido a sus seguidores, sino que ha traspasado fronteras.

Como quien no quiere la cosa, Amanda, que se encuentra pasando unos días en Lloret de Mar, en Gerona, a primera línea de playa y conocido por su concurrida vida nocturna, se tumbó a tomar el sol en la piscina. Pero lo hizo sin pararse a pensar que había nubes, y eso significa que el sol pica aún más. Una hora boca arriba, una hora boca abajo, ahora me remojo los pies, ahora me saco un 'selfie', ahora me vuelvo a tumbar... ¿El resultado? Amanda se quemó. Y tan orgullosa estaba de su particular 'moreno' que se sacó una sesión de fotitos y las subió a sus redes, para que todos sus seguidores pudiesen contemplar su rojo radioactivo y, por qué no, alguna que otra parte de su trabajada anatomía.

Amanda lo pasó bastante mal y acabó con quemaduras de primer grado. En su cuenta de Instagram, la pudimos ver tumbada en el sofá con una manta, diciendo que tiene "mucho frío" y que "puede que acabe en el hospital por culpa del sol".