Agosto de 2001. Nuestro primer verano juntos en Ibiza. Nos habíamos conocido la noche del 29 de junio en Pasapoga. Tal día como hoy. Celebrábamos el día del Orgullo LGTB🏳️‍🌈Me enamoré nada más verte. Estabas con nuestro amigo Juanjo. Eras el que peor bailaba de la discoteca, pero también el más guapo❤️Le dije que quería conocerte. Y tú le dijiste que no!! Quizá herida mi vanidad, fui hacia ti para preguntarte por qué no querías conocerme. Entonces ocurrió el flechazo. Nos miramos, nos besamos y desde entonces no nos hemos separado. Hoy hace 17 años, los más felices de mi vida. Gracias por ser mi compañero en este viaje maravilloso que es la vida❤️

A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) on Jun 29, 2018 at 12:47am PDT