El suplemento de el periódico La Razón, LifeStyle, otorgó por décimo año sus premios, entre los que estaban premiados José Mari Manzanares, Paz Vega o Inés Ballester. Una de las invitadas a la fiesta fue María Jesús Ruiz (vestida de Be&me) que estuvo con su novio, Julio Ruz, quien nos confirmó que se casa el 14 de septiembre en Andújar (Jaén). Sobre su comentado posible embarazo, la ex Miss España desmintió la noticia y explicó por qué se había hecho las pruebas. “Era una falsa alarma. Tenía un desajuste con el tema hormonal. Nos pasa a todas cuando volvemos de la isla”, afirmó.

Desde que llegara de Honduras, la ‘superviviente’ ha sufrido muchos antojos, pero motivados por la falta de alimento en el reality. “Tengo antojo de todo desde que llegue. Me lo he comido todo, ya he recuperado mi peso normal”, comentó entre risas. Pese a las piedras en el camino que se ha ido encontrando la pareja en las últimas semanas, María Jesús y Julio siguen adelante con los preparativos de su boda: “Lo llevo fatal. No llego a tiempo. Pero sigue en pie para septiembre. En un principio queríamos celebrarlo en Ibiza, pero será en Andújar, porque no quiero playa. Quiero tener los pies limpios”.

La modelo andaluza señaló que, aunque faltan muchas cosas por mirar, ya tiene listo los vestidos de boda. “Sí, ya tengo los trajes, porque van a ser dos. Voy a sorprenderos”, apuntó. Respecto a las supuestas infidelidades de Julio a su paso por ‘Supervivientes’, María Jesús asegura estar muy tranquila. “Julio es maravilloso. La que más ha sufrido ha sido mi madre, porque de mí se han dicho barbaridades”, sentenció.

Entre la larga lista de invitados también encontramos a Marisa Jara. La modelo, que dijo cuidarse mucho y tener una vida sana, apuntó que tiene proyectos de televisión en España, pero que todavía es pronto para hablar de ellos. Aunque reconoce estar soltera, aseguró que le encantaría ser madre en un futuro cercano, tenga ocupado su corazón o no: “Estoy en ello, sino tengo el amor y la pareja, seré madre soltera. Estoy hablando con la clínica y me estoy poniendo con el tratamiento”.

Además, señaló que está muy contenta de que su ex, el bailarín Joaquín Cortes, vaya a ser padre junto a Mónica Moreno. “Le felicité hace dos semanas a Mónica cuando me enteré. Les deseo todo lo mejor. Será una madre estupenda y él un padre estupendo”, explicó. Y es que, pese a la ruptura, Jara ha seguido manteniendo una estupenda relación de amistad con el que fuera su pareja: “Hacen una pareja preciosa. Tenemos una buena relación”.

Mónica Hoyos, ex de Carlos Lozano, anunció que ha demandado a Miriam Saavedra. “Hay cosas que no se pueden tolerar. Llega un momento en el que estás en tu casa y no hablan de cosas precisamente bonitas, tienes la opción de llorar encerrada o empezar a enfadarte… Cuando las cosas son calumnias, mal rollo, negatividad, y encima la familia lo ve, imagínate”, explicó. Sobre cómo va su relación con Carlos, no quiso hacer comentarios: “Solo me importa y me interesa mi hija, por ella hare lo que sea. Lo demás me importa un pimiento”.

Entre los premiados destacaron la periodista Pilar Eyre, el deportista Saúl Craviotto, el diseñador Hannibal Laguna y el músico Carlos Jean. Tampoco dudaron en asistir un huidizo Ignacio de Marichalar, que ni poso ante la prensa, Cecilia Gómez, Flora González, Barei, Norma Ruiz, Carmen Lomana, Sara Vega, Marta Robles, Inés Ballester, Blanca Marsillach o la cantante Nika.