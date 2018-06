De 'Factor X' nada, anoche fue ¡Factor XXX! ¿El culpable? Jesús Vázquez. El presentador estaba totalmente efusivo en la semifinal del concurso, y es que celebra 17 años junto a su chico, sí... tal día como hoy en 2001 se conocieron y fue entonces cuando "me enamoré nada más verte", así mismo lo ha confesado él en un romántico mensaje que le ha dedicado para celebrar este día tan especial. Así que, como no podía ser de otra forma, se pasó toda la gala pensando en Roberto. ¡Oohhh, qué tierno! Tierno y sexy, porque menuda forma de subir la temperatura del plató... Sí, sí, no os estamos engañando...

Comenzaba el programa con una sonrisa de oreja a oreja que no tardó en explicar; "Hoy hace 17 años que conocí a mi marido, VIVA EL AMOR". ¡Ahora entendemos esa felicidad tan radiante que tenía, claro! Pero es que la cosa no quedó aquí...

Una de las invitadas especiales a la gala fue Becky G, que acudió a cantar su tema 'Sin pijama', un tema y una artista a la que Jesús adora y no dudó en confesárselo; "Anda que no he cantado yo eso de 'a mi me gustan mayores", pero es que además comenzó con las preguntitas subidas de tono... "¿Tú duermes con pijama o sin pijama?", le preguntaba a la cantante, y poco importa su respuesta, nos quedamos con la de Jesús; "Yo sin pijama, luego es más fácil para todo". ¡TOMA YA!

Y ya el bombazo máximo llegó cuando, tras una 'bronca' de Fernando Montesinos y Xavi Martínez, Risto pedía paso porque la cosa se estaba alargando... y confesaba "es que luego he quedado", y no era el único; "Y yo, por eso lo digo, que estoy de aniversario...", confesaba Jesús Vázquez mientras hacía, con mímica, el gesto del sexo, ¡Jesús! Menuda noche calentita...