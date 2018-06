Estamos emocionados y entristecidos a la vez... Seguro que a muchos os pasa, ¿verdad? Nos encanta este nuevo romance 'Aiteda' porque lo hemos visto nacer y crecer, pero hay algo que nos impide disfrutarlo al 100% Sí, en efecto, pensar en Vicente. El ex novio de Aitana no lo tiene que estar pasando nada, pero que nada bien, al ver todo lo que está pasando. Se convirtió en su mayor apoyo fuera de la academia, la acompañó en cada gala, la defendió frente a todo en la red... Y nada ha podido evitar que acabe en los brazos de Cepeda. Quizá por eso su sufrimiento es mayor, y es que aunque no quiso verlo, el inicio del romance estuvo ahí desde que entraron en 'OT'.

Ella también 'se auto engañó' durante unos meses, asegurando que Cepeda solo era un amigo y que quería a Vicente, pero todos sabíamos que esas miradas, esos "no puedo vivir sin ti" y esos "procuro olvidarte", escondían mucho más que una amistad.

Pero todo cambió al salir de la academia... Si antes era él quien se llevaba estos besos de película, ahora los labios de Aitana besan a otro hombre, justo a uno que no le hace ni pizca de gracia a su ex, y y es que ya vimos como le llamaba "rata"... Seguro que Vicente hubiera preferido a cualquier hombre del planeta para Aitana, excepto a Cepeda.

¡Nos morimos de la penaaa! Y es que después de ese besazo (que ya vimos el día antes en el ensayo) más claro, agua. Y él mismo ha querido hacer llegar a sus seguidores cómo se siente. Para ello ha utilizado un par de versos de Dani Martín; "Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita, te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira, qué bonita la vida", escribe.

Para colmo hay gente 'mala' que a través de la red le está restregando la relación 'Aiteda' con mensajitos y fotos... Por favor, que el chico estará sufriendo... Ayss... Desde aquí le mandamos todo el ánimo del mundo, y estamos seguros de que correrá la misma buena suerte en el amor que ha caído en los 'triunfitos'.