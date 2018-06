De competidoras nada, compañeras, eso por bandera. Y es que si Nagore Robles consigue hacerse con el puesto que Mediaset le ha ofrecido, añadiría a su curriculum televisivo eso de presentar programas, pero para ello tiene que ganar nada más y nada menos que a Lara Álvarez y Dani Martínez... Lo tiene difícil con esos dos fieras de la comunicación, pero no imposible. Una ventaja que tiene Nagore es que tiene una buena maestra en casa, su chica Sandra Barneda. Pero, ¿qué opina ella de esta nueva faceta de Nagore?

La pareja acudía ayer al concierto de Pablo Alborán en Madrid y no dejaron pasar la oportunidad de hablar de su 'casting'.

Nagore asegura que Lara y Dani no son rivales, si no "compañeros a los que admiro", y los 3 se han enfrentado al 'casting' de un proyecto del que todavía no dan muchas pistas. "Podría haber ido mejor, pero estoy contenta", confesaba.

Sandra está orgullosa; "Es una maravilla que haya tenido esta oportunidad, espero que no sea la última. Ojalá más gente vea las posibilidades de Nagore pilotando un programa", lo que tiene claro es que no lo harían juntas, incluso pide separarse en los platós; "Hay que descansar".

A Nagore la conocimos gracias a 'Gran Hermano', desde entonces no ha dejado de ser pieza clave en los 'realities' españoles de Telecinco, como colaboradora habitual y hasta asesora del amor... Pero nunca la habíamos vito al frente de un programa, y este podría ser el momento.