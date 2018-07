La indiscutible (manque pese) ganadora de 'Supervivientes 2018', Sofía Suescun, se sentó anoche en 'Sábado Deluxe' para responder al que ya es su ex novio, Alejandro Albalá, y acabar con todas las especulaciones que giraban en torno a su relación. Pero entre confesiones, había una bomba a punto de estallar... Y la trajo nada más y nada menos que Rafa Mora. El colaborador aseguró tener una información algo comprometida para la ex pareja, y vaya si lo era... La cosa empezaba fuerte; "¿Tú cuando intimas con tu pareja, tomas algún tipo de precaución?, preguntaba, ¿utilizas algún tipo de método anticonceptivo?

Así que Sofía, con la cara desencajada, contestó; "Es verdad que utilizo un método anticonceptivo, como muchas niñas de mi edad. Pero es verdad que cuando voy a 'Supervivientes' dejo de tomarlo. También es verdad que allí, por la falta de comida, se me corta la regla y a día de hoy sigo sin tenerla".

Y Rafa seguía indagando en la 'herida'; "¿Puede que esté Alejandro Albalá preocupado porque Sofía esté muy rara y no le viene el periodo?", y asegura que está preocupado porque piensa que podríais ser papás". "Es verdad que estoy algo apática", confiesa ella; "Al volver mantuve relaciones con Alejandro y a día de hoy no tengo la regla, pero eso no significa que esté embarazada", confiesa ella.

Además, ha aclarado que hasta que no vuelva a tener el periodo "no puedo tomar ningún método anticonceptivo". Pero también ha confesado que ahora se siente algo rara, y que se lo nota mucha gente... ¿Estamos ante un nuevo 'baby reality'? Ella tiene claro que NO quiere ser mamá, y mucho menos en la situación en la que están.

Nosotros no sabemos qué creer, pero nos quedamos con esta reflexión de Jorge Javier; "Conociendo cómo se manejan, sería otro precio", es decir, que si Sofía estuviera realmente embarazada, el caché de la noche habría sido mucho más alto. ¡Totalmente cierto!