La niñera más televisiva y polémica de la historia se sometía anoche al polígrafo de Conchita en 'Sábado Deluxe' a ver si, de una vez por todas, nos enterábamos de la verdad de la familia, y de Alejandro Albalá, y de todo, porque si hay algo que Dulce no sepa, es que no ha pasado. Pero entre Pantojas y Albalás, nos descubrieron un bombazo que nos ha quitado el sueño, literalmente. Aunque en un primer momento se escudó en un enorme "¿Yooo? No", a la pregunta de si ha mantenido, alguna vez, relaciones sexuales con algún amigo de Kiko Rivera, lo cierto es que no tardó en salir a la luz toda la verdad, y no solo por el polígrafo...

¡Es que no se acordaba! A ver Dulce, céntrate, ¿Tan larga es la lista? Resulta que nada más decir que NO, le vino a la mente uno de sus 'affairs'... "Ah... Perdón, ahora me he acordado de una cosa", confesaba ante la risa y los aplausos de todos los presentes. Cuando el polígrafo desmentía su negativa, ella aseguraba que "Le dije que no, pero porque no me acordaba".

"Fue en Fuengirola, me he acordado ahora", contaba. Y es que asegura que "siempre me han salido jóvenes", y que además, el joven "era un chico que estaba loco por mis huesos y hasta que lo consiguió no paró". ¡Toma ya autoestima!