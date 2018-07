No cabe duda de que Aída Nízar es uno de los rostros más controvertidos de la televisión española desde que participara en la quinta edición de 'Gran Hermano'. Desde entonces se ha vuelto en un reclamado personaje para cualquier 'reality' o programa de televisión, pero lo cierto es que nunca llegó, del todo, a ganarse a la audiencia... Es por eso, quizá, que decidió volar hasta Italia para lanzarse a aquella televisión. Consiguió entrar en 'Gran Hermano Italia' y sin duda su paso ha sido de lo más polémico, aunque no ha llegado a la final. Ahora ha decidido quedarse en Italia y sigue con eso de "adoro mi vida", y es que la adora tanto que no tiene tapujos, ninguno. Así lo ha demostrado, una vez más, con su última publicación de Instagram.

Resulta que Aídaaaaa (léase a grito de Fresita) se ha plantado en mitad de una misa en una iglesia italiana apoyando la libertad sexual y al colectivo LGTBI, en la que es su semana grande. En las 'Stories' se escucha decir en italiano: "son tantas las razones para dar gracias a Dios", y escribe: "Adoro la libertad sexual".

Esta "mujer arrolladora" (así se hizo llamar ella misma en su presentación para 'Gran Hermano Italia') no se corta y le da igual lo que piensen de ella. Ha nacido por y para la polémica y está más que demostrado.