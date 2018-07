Aless Gibaja fue uno de los invitados a la fiesta del 40 cumpleaños que Luis Rollán montó a su pareja, Alejo Pascual, en CDM Beach Cluben Barcelona. Muy cariñoso y alegre, antes de la gran fiesta, defendió que su amiga Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, no sufre anorexia ni ningún problema alimenticio, y también aprovechó la ocasión para desmentir los rumores de la existencia de alguna tirantez entre él y Terelu, como se había llegado a decir. A la fiesta, también asistieron, Ares Teixidó, Nacho Vidal, Ruth Jiménez y su novio Santi Tejedor, Erik Puztback junto a la diseñadora Pilar Oporto y la más íntimas de Luis Rollán, Raquel Bollo y Rosa Benito, quienes justamente no quisieron pasar por el photocall. Chayo Mohedano fue la última en acudir ya que se encontraba dando un concierto en Sabadell.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

A Barcelona te has venido de cumple.

Sí, súper contento. Esta fiesta es top, llevamos mucho tiempo organizándolo y será una fiesta original y única.

¿Cómo ves a Alejo Pascual?

Juvenil, pero maduro. Joven de espíritu, pero con la cabeza bien puesta. Los pies bien puestos y saber lo que quieres y dónde hay que ir.

¿A ti te falta mucho para sentar cabeza?

No encuentro a una persona que me llene. Actualmente, no hay valores, no se quiere nada serio, solo locuras, aventuras esporádicas... Yo quiero una persona con valores, educación, que me sorprenda, que quiera ser parte de mí, que me quiera como soy, no por el interés. Porque últimamente, solo me quieren por el interés o como un trampolín para llegar a algo.

¿Se han acercado a ti solo por la fama?

Sí, me han hecho daño.

¿Ahora cómo lo detectas?

Se nota. Al principio es “invítame, preséntame, llévame, conoces a”, entonces ya coloco el detector, escáner, antivirus.

¿Abierto al amor?

Quién sabe, a ver quien aparece por ahí, pero insisto que lo importante no es el envoltorio sino lo que hay dentro.

María José Rasero

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Qué opinas de las críticas que recibe tu amiga Alejandra Rubio respecto a su delgadez? Dicen que sufre anorexia. ¿Cómo lo lleva ella?

Yo lo veo horrible, a ella le duele, es una niña muy fuerte, con mucha personalidad, pero al final le duele porque es injusto. No tiene ningún problema alimenticio para nada, es delgada de toda la vida y al ver todas estas críticas, se asusta.

Con motivo de que estuvieras en su cumpleaños, se dice que a Terelu no le gustaba que se juntara contigo porque le parecías una mala influencia.

No me lo creo para nada, he estado con Terelu en numerosas ocasiones y siempre se ha portado superbien conmigo. Fue un malentendido, comentaron las fotos que se habían subido a las redes, pero las subimos sin malas intenciones.