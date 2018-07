¡Lolita está como loca por la llegada al mundo de su primer nieto! Mientras que para otras mujeres supone un auténtico drama la idea de que una criaturita pueda acercarse a ellas y llamarlas ‘abuela’, por eso de darse de bruces con el paso del tiempo y demás cuestiones trascendentales, la hija mayor de la desaparecida Lola Flores asegura estar encantada con la idea de ser abuela, un sueño hecho realidad gracias al embarazo de su hija mayor, la actriz Elena Furiase, quien está embarazada de cuatro meses fruto de su relación con el músico Gonzalo Sierra.

La Sexta

Así lo ha expresado Lolita a su paso por ‘Liarla Pardo’, el programa que presenta Cristina Pardo en ‘La Sexta’. La miembro del jurado de ‘Tu cara me suena’ no pudo más que soltar alguna que otra lagrimita cuando la presentadora le preguntó sobre el embarazo de su hija. "Quería ser abuela antes de morirme", confesó la artista.

Eso sí, asegura que no se sentirá abuela de verdad hasta que su hijo pequeño, Guillermo Furiase, no le traiga también otro churumbel. “Mi hijo tiene solo 24 años, para cuando él sea padre, entonces yo tendré 70. Entonces ya seré abuela, abuela, abuela”, dijo entre risas. Lo que parece tener claro es que no va a ser de ese tipo de mujeres que ceden ante todos los caprichos de sus nietos. “No voy a ser una abuela consentidora”, señaló.

Durante la entrevista, Lolita también aprovechó para elogiar a su yerno, al que definió como alguien “maravilloso”. Elena Furiase y Gonzalo Sierra han llevado su relación con la máxima discreción, sorprendiendo hace tan solo unos meses con esta inesperada futura paternidad. La actriz conoce a su pareja desde hace algún tiempo, ya que ambos viven en el barrio de La Moraleja y Gonzalo toca el bajo en el grupo del hermano de Elena, ‘Albha’.

A finales de mayo, a su paso por el photocall del estreno de la película ‘El intercambio’, la intérprete de ‘Sarandonga’ ya dio algunas pistas sobre el embarazo de su hija. “No sabemos todavía lo que es. A mí con que venga bien y mi niña esté bien, el resto me da igual. La estamos mimando, pero no en exceso”, explicó.