Hay veces que la vida es como un camino de espinas, y eso bien lo sabe el corazón del vidente más mediático de nuestro país, el Maestro Joao. En su reciente entrevista, a la gaditana Toñi Moreno en 'Viva la vida', se ha abierto en canal, e incluso se ha derrumbado, al recordar la figura de alguien que ha sido muy especial en su vida. El vidente ha recordado cómo se fraguó la historia de amor que marcó su juventud, entre él y un chico muy especial. Una historia que cada vez que la recuerda se le empañan los ojos y se le entrecorta la voz.

Telecinco

Se conocieron en una conocida discoteca madrileña y estuvieron juntos "6 años, casi 7". Y es que para el vidente, "era el amor ese tan grande que además piensas que es inalcanzable y lo tienes". Todo surgió en el trabajo, puesto que el ex 'Superviviente' y su chico trabajaban en ese conocido local, cuando Joao le preguntó a su ligue, de quien se enamoró "totalmente", si quería ir a tomar algo. Mucho le costó al maestro que su chico aceptase, pero finalmente acepto, no si antes confesarle que sufría una "enfermedad". Una enfermedad que era "una pena de muerte" y que durante muchos años provocó la llorera desmesurada del maestro, incluso llegó a pensar que prefería morirse él, antes que su chico.

Telecinco

Su relación tenía el final escrito, por ese motivo, el vidente estuvo "con él hasta el último día, hasta el último momento". De hecho, tal fue su unión que el mismo Joao ha confesado, ante la incredulidad de Toñi, que "le vi irse y supliqué y pedí a los cielos que me dejaran despedirme de él". A día de hoy, el maestro es capaz de afrontar la vida, sin la figura de su gran amor de juventud, porque "se fue para quedarse siempre conmigo". Una emotiva y estremecedora historia de amor que el ex 'Superviviente' recuerda con mucha dificultad. Aunque, también es consciente que la gente, al oírle, puede pensar que "a este de la he ido la chaveta ahora con el sol". Sea como fuere, lo cierto es que la chaveta no se le ha ido porque la está utilizando muy bien para amortizar su vuelta de Honduras, a base de confesiones y platós.