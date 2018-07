El suyo ha sido uno de los divorcios más farragosos de Hollywood, pero por fin puede pedalear tranquilo. Tras dos años de lucha, Brad Pitt ha conseguido que un juez dictamine custodia compartida. Sólo su hijo mayor, Maddox, de 16 años, queda fuera de este acuerdo y podrá elegir con quién quiere vivir. Así, tan contento y con su bici, el actor ha cambiado Los Ángeles por Londres para empezar a cumplir sus compromisos como padre. Angelina Jolie está en la capital británica rodando Maléfica 2 y él ya ha empezado a cuidar a los críos: Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) y los mellizos Vivienne y Knox (9).

Al principio solo puede estar con ellos cuatro horas y con un terapeuta como testigo. Si todo va bien, tras ese período de adaptación, el actor podrá llevárselos a Los Ángeles los últimos diez días de julio. Allí, en Los Ángeles, va a rodar 'Érase una vez en Hollywood' con DiCaprio. Sin duda, las cosas le van sobre ruedas.

Brad (54), que confesó que el alcohol fue la causa de su divorcio, parece atravesar una etapa de lo más saludable. Además incluso estuvo investigado por presuntos abusos a sus hijos. Pero todo eso hoy ya es pasado.

Angelina sigue enfadada

Pese a que el juez ha dictado sentencia, la actriz y su ex siguen en guerra. Ella quiere que Shiloh y Knox aparezcan en ‘Maléfica 2’, la cinta que rueda ahora en Londres, pero Brad no ha firmado los permisos. Aquí no hay quien firme la paz.