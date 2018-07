La cantante mexicana nos ha dejado sin palabras. Tanto que aunque en dos días vuelva a su 'look' natural e intente que lo olvidemos, no haremos gala de eso que canta "Si no me acuerdo, no pasó", esto sí ha pasado, y nos vamos a acordar mucho tiempo. La que fuera una diva de la música en los 2000 con canciones como 'Rosalinda' está regresando, aunque convertida al reggaeton (como últimamente todos se están subiendo al carro, es lo que vende...) Pero no solo ha cambiado de estilo musical, es que ahora la mexicana ha cambiado de 'look' radicalmente. Parece que Thalía le quiere hacer (mínimo) la competencia a la Pelopony, o a Mahi ('Maestros de la costura')... Si no nos crees, ¡juzga tú mismo!

Ha hecho arder la red generando multitud de reacciones en Instagram, donde ella misma compartía una imagen de su GRAN CAMBIO. "Nunca te sientas azul... sé azul", escribe la cantante junto a su publicación. Un nuevo 'look' de lo más divertido, al menos para ella, que asegura es "FUN".

Un 'look' fantasía, que complementa un estilismo que ella misma ha definido como de inspiración en las geishas. ¿Se trata de una peluca o es este un cambio definitivo de su melena? Habrá que esperar...