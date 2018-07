Chenoa parece haber recuperado la fe en el amor. Después de un tiempo soltera, la cantante ha recuperado la ilusión al lado del guitarrista Javier Arpa con quien la hemos visto compartiendo besos por las calles de Madrid. Tras su reconciliación con el músico, hemos querido repasar el currículum sentimental de la colaboradora de 'Zapeando' desde que llegó a la popularidad de la mano de 'Operación Triunfo'. David Bisbal, que se acaba de casar con Rosanna Zannetti, fue su amor de juventud. Se conocieron en la Academia de 'O.T.' y, a pesar de que, al principio, lo negaban porque ambos tenía pareja fuera, su atracción fue más fuerte y cayeron en las redes de Cupido. Salieron entre enero de 2002 y marzo de 2005. Todos recuerdan las lágrimas de Chenoa, en chándal, cuando confirmó su ruptura con el de Almería.

Hearst

Ese mismo verano, el de 2005, Chenoa rehacía su vida al lado de un jovencísimo Álex González, que comenzaba a hacer sus pinitos en el mundo de la interpretación. Juntos fueron a los Goya del 2006 porque el actor estaba nominado pero su amor sólo duró un año y rompieron con la llegada del calor.

Agencias

Tras unos años sin conocer su estado sentimental, la cantante se enamoró de David DeMaría, un compañero de profesión. Compartieron escenario y besos entre abril de 2010 y el verano de ese mismo año. A día de hoy, los cantantes siguen siendo buenos amigos.

Agencias

Al poco de romper con David, el empresario Alain Cornejo, hijo del conocido productor teatral Enrique Cornejo, llegó a su vida. Salieron un año, entre septiembre de 2010 y ese mismo mes del 2011.

Hearst

Chenoa no tardó mucho en encontrar de nuevo el amor. Otro empresario, Curi Gallardo, fue su nueva conquista. Con Curi compartió su vida, con algunas idas y venidas, entre noviembre de 2011 y marzo de 2013.

Agencias

En una de sus giras de conciertos, conoció al músico Javier Arpa que era su guitarrista. El roce hizo el cariño y salieron juntos entre 2014 y el verano de 2015. Rompieron y, en 2016, se dieron una segunda oportunidad que duró unas semanas. Ahora, en 2018, vuelven a estar juntos y esperemos que, a la tercera, sea la vencida.

Captura ​Captura TV

Aunque no fue una reconciliación, el reencuentro entre Chenoa y Bisbal en el concierto revival de la primera edición de 'Operación Triunfo', en octubre de 2016, hizo correr ríos de tinta. Si el almeriense le hizo la cobra a su ex o no cuando interpretaban 'Escondidos' ha quedado para los anales de la televisión