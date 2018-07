Estamos tan acostumbrados a ver a Gloria Camila luciendo sonrisa, cuerpazo y buen humor (vale, eso no siempre) en el vlog 'Como yo te amo' que tiene junto a su chico, Kiko Jiménez, en el canal online Mtmad. Por eso, descubrir a la hija de Ortega Cano con ojeras y cara de agobio ha hecho saltar todas nuestras alarmas y activar nuestro repertorio de supuestas causas agoreras para tal cara de drama. Vamos, que si nos descuidamos ya estamos anunciando la ruptura de la pareja o algo mucho peor.... Que no cunda el pánico, recordad que hace unos días teníamos a los tortolitos disfrutando de su amor en Ibiza, un viaje que fue el regalo de ella a su chico por su 26 cumpleaños. Por suerte, el origen del estrés de Gloria Camila es una buena noticia.

¡Gloria Camila y Kiko estrenan nuevo nidito de amor! “Estamos súper ocupados y súper liados porque nos hemos mudado”, anuncia ella en su último vídeo. Y ahí están los dos instalándose en su casita que por ahora parece una leonera, rodeados de cajas sin abrir, montones de ropa por colocar y mucho bricolaje por hacer.

El problema es que si una mudanza ya es algo estresante, Gloria le suma que está inmersa en el rodaje del programa 'Volverte a ver' de Carlos Sobera donde trabaja como colaboradora. Y claro, tanto trabajo le supera. “Yo me agobio mucho con la mudanza, con las cajas y con la desorganización. Tengo ojeras, no duermo”, confiesa ante la cámara Gloria Camila. Por si fuera poco, también ha estado muy liada con la clase que ha impartido junto a Kiko sobre cómo superar el miedo escénico. Ellos pueden con todo, no paran de sorprendernos.



Pero a pesar del cansancio y del trabajo acumulado, Gloria está muy emocionada con la mudanza. Eso sí, aún tenemos que esperar unos días para que la pareja nos enseñe cómo es su nuevo hogar, aunque ya han desvelado algunos detalles. “La nueva casa es la bomba”, anuncia ella con una sonrisa. En el vídeo ya sé que tiene dos plantas y encima para dar envidia nos cuentan que tienen una gran terraza donde harán barbacoas. Oye, Gloria, invítate a unas hamburguesas o algo, ¿no?

Por ahora, todavía tienen que terminar de poner a punto la casa. Mientras Gloria Camila lidia con montones de ropa por ordenar en la planta de arriba, su chico, Kiko Jiménez, está trabajando en la planta de abajo ¡sin camiseta! Por favor, Kiko que no somos de piedra hace muuuucho calor.

En fin parejita que estaremos muy atentos a la inaguración de la nueva casa. Os estaremos vigilando así que Gloria, por favor, coloca bien toda esa ropa, eh...