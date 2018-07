Patricia Conde vuelve a las andadas. Tuvo la suerte de presentar los 'Elle Gourmet Awards' de este año, a los que asistieron numerosas caras conocidas. Ella y Ramón Arangüena ejercieron de anfitriones durante los premios. Acudió a la Embajada italiana, donde tuvieron lugar, con un vestido de Blumarine precioso y con algunas transparencias que dejaron claro lo bien que se cuida. Pero, no todo fueron risas, y es que la cómica está un poco harta de la polémica que ha suscitado su aparición en la lista de morosos de Hacienda. Pero antes de los premios, ya se encargó de aclararlo todo.

"A mí todavía no me ha juzgado nadie. Todas las actas están pendientes de sentencia y tendrá que ser el Tribunal Superior de Justicia quien me diga si debo pagar o no. Afortunadamente me gano muy bien la vida y jamás he dejado ni un céntimo de euro sin declarar. La razón de todo esto entiende que en un determinado momento, que se remonta a más de diez años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte, sin perjuicio de que en todas sus actuaciones reconozca que declaré todos mis ingresos SIEMPRE. La discrepancia reside en una distinta interpretación de la norma, circunstancia que escapa de mi control e influencia. Dilucidar quien está en lo cierto, corresponde a los Tribunales pero a día de hoy, después de muchos años, todavía está pendiente de sentencia mientras los intereses suben de manera abusiva" escribió en su perfil de Instagram.

Lo que tiene claro es que aún no han dictado sentencia y que, por tanto, no hay de qué acusarla: "Estoy muy acostumbrada a que me tiren piedras pero no pasa nada. A mí qué me importan las piedras en el camino si yo soy fuerte, valiente y trabajadora. No me afecta en absoluto" dijo. Es más, se siente afortunada por pertenecer a una lista de gente que posee esas cantidades de dinero: "Pues sí lo soy porque gracias a eso puede ayudar a mucha gente, construir colegios y maternidades en países en vías de desarrollo... Yo soy de ir a ayudar, de construir, de hacer reír, de hacer mi ropa, mi trabajo, de hacer cosas bonitas".

Gema Checa

También ha hablado con Máxim Huerta, otro que tuvo problemas con Hacienda, sobre el tema. "Soy consciente de que gano mucho dinero y eso, en este mundo, no se dice pero es verdad. Yo, por una convención, gano lo que mucha gente en un año y no me da vergüenza decirlo. Nosotros los cómicos lo tenemos muy bien porque hacemos mucho trabajo fuera de la televisión. Durante muchos años he estado con mi línea de ropa, mi marca factura muchos millones al año. El otro día hablando con Màxim Huerta le decía nos ha tocado vivir esto que es tremendo, no sé, es como si tuviesen que usar imágenes nuestras para sus campañas. Si mañana me dicen que tengo que pagar 'X' no pasa nada señores, si me lo ha dicho su señoría así lo haré. Pero lo que no pueden hacer es acusar sin que haya un fallo por adelantado. Ya he ganado una de las actas. No sabemos cuánto puede durar el proceso aunque ya llevo aproximadamente cinco años" aclaró.



En definitiva, hasta que un juez no decida, Hacienda no le quita el sueño a Patricia. Es más, confirmó que es feliz y más ahora, ¡de vacaciones! Mucho tienen que ver las personas de su entorno y que no le falta trabajo, pero sobre todo su entorno muy muy cercano porque.... ¡Tiene pareja! "Estoy genial con mi novio, está todo fenomenal" aunque no dio más datos de su nuevo amor.