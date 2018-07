La aparición de unas fotografías de la novia de Rafa Mora, Macarena Millán, en actitud cariñosa con un joven durante una jornada playera ha molestado al colaborador de ‘Sálvame’. Según confesó cuando saltó la noticia, el valenciano ya ha hablado muy seriamente con su pareja y acabó apuntando a un posible parón en su relación. En su última aparición en el programa vespertino, Mora aseguró no estar enfadado por el contenido de las imágenes, ya que no piensa que se trate de una infidelidad, sino de que su novia no midiera lo que hacía con este chico, al que conoce de oídas y sabe que tan solo es un buen amigo y compañero de clase.

Telecinco

“Macarena está molesta también, por eso estamos molestos los dos, porque ella dice que nunca me ha mentido, tan solo me ha omitido, que no es lo mismo”, declaró Rafa. Y es que según explicó, él sabía que la tarde anterior se iría a la playa con este chico, pero ese día Macarena le había dicho que tenía otros planes. “Ella me dijo que ese día había quedado con su amiga para celebrar que había aprobado unas asignaturas de Selectividad y que se iban a ir a tomar unas cervezas”, explicó. “El día anterior sí que me había dicho que se iba a ir con este chico a la playa”.

Cuando Mora recibió las fotos de su novia y este chico en la playa, quiso cerciorarse de que no se tratara de un ‘fake’ y que fueran tomadas la tarde anterior. Al confirmarle que eran de ese mismo día, el colaborador intentó ponerse en contacto con Macarena, pero, precisamente, su móvil estaba apagado o fuera de cobertura. “Pasé tres horas malísimas, la imaginación te puede jugar malas pasadas”, recordó.

Telecinco

Sin embargo, tras hablar con ella ha decidido quitarle hierro al asunto y achacarlo a un simple malentendido. “Yo creo que todo fue falta de comunicación. He hablado con ella y está muy tranquila. El chico me escribió también y lo veo tranquilo. Me niego en pleno siglo XXI a alarmarme porque ella se vaya con un amigo a la playa. Tampoco porque se ponga en la misma esterilla que él en esa postura”, argumentó. Entonces, ¿a qué viene el pique de Mora?

“Sé que eso puede dar pie a malentendidos, pero mi mosqueo no va por ahí. Yo también tengo amigas con las que me abrazo y soy muy cariñoso. El problema viene de que Macarena tiene que tener mucho cuidado cuando se expone públicamente porque eso al final no queda solo en su intimidad, ya que tiene una pareja que es pública y que trabaja en ‘Sálvame’”, sentenció. ¿Logrará Mora perdonar la falta de miras de Macarena? ¿Lograrán pasar página o nos encontramos ante el principio del fin?