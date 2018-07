Laura Matamoros: vacaciones exprés con su churri en el paraíso

Aquí, la que no corre, vuela. Y si no que se lo digan a Laura Matamoros: si el viernes pasado estaba en la boda de su hermano Diego ejerciendo de madrina, en cuanto terminó el sarao llegó a su casa, sacó la ropa sucia de la maleta, metió dos camisetas, un pantalón y doscientos bikinis ¡y se marchó de cabeza a la playa! Eso sí, no cualquier playa: a una de las más paradisíacas que hay en España: la de Mallorca.

Hasta allí se marchó con su churri, Benji Aparicio, para desconectar del estrés de Madrid, pero también para pasar unos días de lo más románticos sin el pequeño Matías, o al menos eso parecía, ya que no había rastro de él en las fotos que han posteado en sus redes sociales. Y es que a veces, en una pareja, es necesario parar para volver a la rutina con más fuerza.

Por el momento, a Laura sólo le ha dado tiempo a lucir dos modelitos de bañador, y lo cierto es que le quedan como un guante a pesar de hacer tan sólo dos meses y medio que dio a luz. ¡Está estupenda!

Al agua 💦 💛 @luzcollection A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) on Jul 16, 2018 at 6:49am PDT

Y como el viaje fue tan exprés que fue casi un visto y no visto, hace tan sólo unas horas, Laura compartía unas fotos en su cuenta de Instagram de nuevo de vuelta en Madrid para asistir a una cena al afamado restaurante StreetXO, propiedad de Dabiz Muñoz (marido de Cristina Pedroche), y en el que, según Laura, hacen "el mejor cocido del mundo".