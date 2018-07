Bea, la flamante 'naranjita' ganadora de 'Gran Hermano 17', no sabe estar sola. Así lo ha confesado ella misma. Pero ahora menos. Y es que desde hace unos meses ha reconocido estar siendo ciber acosada. "Cuando voy a Valencia, saben cuándo entro, cuándo salgo, saben dónde he ido, con quién he estado, qué ropa llevaba, me comentan cosas de mi pasado... son cuentas de redes que, cuando les digo que voy a denunciar, desaparecen. Siento que me siguen", confiesa. Algo que también está afectando a su chico, Rodri, a quien conoció dentro del 'reality'.

Bea tiene que estar acudiendo a un terapeuta para solucionar sus problemas con la soledad, y es que asegura no puede ni salir a hacer recados si no es acompañada. Así que el propio terapeuta le ha recomendado denunciar a la policía para acabar con su miedo. Y así van a hacerlo, Rodri publicaba unos vídeos en su Instagram confesando estar "muy cansados".

Pero Rodri y Bea, 'Rodea', han llegado al límite; "llevamos meses recibiendo acoso de la misma persona", y sucede a través de Instagram, porque según cuentan "se hace cuentas diferentes a diario". Así que han decidido ponerle fin y denunciarlo a la policía. Aunque parece que van bien encaminados para descubrir de quién se trata; "tenemos su dirección de IP y algunos de sus datos personales, aún así, la policía dice que necesitan un permiso de Instagram para poder averiguar dónde está, ¿alguno sabe algo de esto?" preguntaba desesperado a sus seguidores.

Esto de las redes sociales está trayendo muchos problemas a las 'celebs', así que solo esperamos que este acoso se acabe cuanto antes y si no, que la denuncia consiga acabar con los miedos de Bea. ¡Ánimo chicos!