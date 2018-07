Los concursantes de 'Operación Triunfo 2017' están imparables. Cuando no están de concierto, están sacando single, y cuando no, de promoción en promoción. Desde que sacara a la luz 'Por una vez más', Roi ha cosechado un éxito envidiable. Ahora el 'triunfito' ha estado en Radioset para hablar de su primer tema y no ha dejado escapar la oportunidad de hablar del último concierto de 'Operación Triunfo', el que celebraron en el Santiago Bernabéu ante la atenta mirada de 60.000 personas. Un espectáculo que se ha convertido en uno de los más especiales para los 'triunfitos' de los que recordaremos muchos momentos.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y no podía no hablar del momentazo de la noche, que fue (entre otros) el beso entre Aitana y Cepeda, de quienes él es especialmente amigo.

Infarto 😍 A post shared by Aitana y Cepeda🙃🌟 (@aiteda__ot2017) on Jun 30, 2018 at 7:25am PDT

"Estábamos detrás y yo lo celebré como si fuera un gol de la Selección. Fue muy emocionante", asegura. Y no es para menos, cuánto habrán tenido que callar sus compañeros de 'OT' sabiendo de esta relación y haciendo como si nada... Y más Roi, que es uno de los mejores amigos de Cepeda dentro y fuera de la academia, y estamos seguros de que está relación de amistad durará mucho tiempo y probablemente Roi le haya ayudado a dar este importante paso.