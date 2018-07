Corren malos tiempos para Raquel Bollo. O al menos, eso parece. Según han informado en 'Sálvame', la excolaboradora ha cerrado de forma repentina y sin motivo aparente la tienda de ropa 'Alma by Raquel Bollo' que tenía en el centro de Sevilla. Un proyecto que comenzó con muchísima ilusión hace cinco años y de la que tan solo hace 8 meses celebró su reinauguración. Ahora tan solo mantiene activa la venta online y por teléfono. Sin embargo, parece que todo se ha ido a pique...

En las imágenes de 'Sálvame' se puede ver cómo la tienda está completamente vacía, tan solo un par de cajas se pueden ver en unas estanterías. No queda nada: ni vestidos, ni zapatos, ni bolsos, ni complementos... Todo ha desparecido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Según una información que le ha llegado a Kiko Hernández, Raquel recogió toda la mercancía rápidamente, en la noche del viernes 29 de junio, en un "todoterreno blanco y una furgoneta". Una versión que apoya José Antonio León, que ha afirmado que una compañera suya pasó por allí el viernes por la mañana y todo estaba en orden.

Al parecer, Raquel podría haber arramplado con todo tan rápidamente para no pagar los meses de julio y agosto. Pero los propietarios no sabían que la tienda estaba cerrada ya que ellos siguen teniendo el contrato de alquiler firmado de julio y agosto, como ha explicado José Antonio. Además, Kiko Hernández ha añadido que Raquel podría deber dinero a un proveedor.

Lo más raro de este cierre repentino es que ni su madre ni su hijo, Manuel, saben nada de lo ocurrido. "La tienda va bien. No sabía que la ha cerrado, no ha dicho nada. No lo entiendo. No tiene problemas", ha comentado su madre sorprendida.

Raquel ha dicho que ya no trabaja en televisión y no tiene por qué dar explicaciones. Por lo que prefiere dar la callada por respuesta.