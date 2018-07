Elena Furiase apareció en el estreno del Universal Music Festival, en el Teatro Real de Madrid. El evento dio cita a muchos famosos que, como ella, asistieron al concierto de Hans Zimmer, uno de los más destacados compositores de Hollywood. Todos ellos pasaron por el photocall que promociona el evento, y Elena, tan simpática como siempre, no fue menos. Lo sorprendente es que su pareja, Gonzalo Sierra, no la acompañó al posado y la dejó brillar sola bajo los focos. Quien sí lo hizo fue su hermano, Guillermo Furiase, con quien mantiene una maravillosa relación. Elena y su chico entraron juntos al Teatro Real, se separaron en el photocall para después juntarse de nuevo, y es que aunque parece que a Sierra no le gustan mucho los flashes, después no se separó de su novia, a la que cogía de la mano.

De hecho, ambos tuvieron la suerte de poder fotografiarse con el compositor Hans Zimmer, autor de bandas sonoras tan clásicas como la de 'El Rey León', 'Piratas del Caribe' o 'El Código Da Vinci' entre otras.

La actriz apareció radiante con su vestido negro decorado con un cinturón rosa que disimulaba la tripa. Feliz, Elena asegura estar teniendo un embarazo muy tranquilo a excepción de los primeros meses, por las náusesas y el shock. También conoce el sexo del bebé, ¡será un niño! Aunque aún no lo sabe con certeza. Tampoco tienen claro el nombre, aunque ya hay uno que les ronda la mente, no ha querido compartirlo porque "esas cosas son muy íntimas, a lo mejor se piensa otra cosa en el último momento...".

Aún así, ella asegura que cuando nazca lo conoceremos todo. Ahora a ella lo que verdaderamente le preocupa es que todo salga bien y "que venga sano", que es lo importante.