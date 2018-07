Ares Teixidó, que fue la encargada de presentar el 'Reggeatón Beach Festival (RBF)' , aprovechó la ocasión para hablar de Paula Echevarría, la ex de David Bustamante, con quien se la relacionó tras darse a conocer su separación. Recordemos que la actriz creó polémica al haber declarado que las comparaciones entre ella y Dulceida le parecían lo más parecido a comparar a Dios con los gitanos. Además, Ares aprovechó la ocasión para lucir el look étnico de moda, vistiendo un vestido casi idéntico al 'Motufashion' de Elena Rivera y Maite Galdeano.



¿Qué opinas sobre las recientes declaraciones de Paula Echevarría en las que hace referencia a los gitanos?



Creo que Paula no quería decir eso, ni que tenga ningún problema con el pueblo gitano. Simplemente, ha usado un refrán que le ha jugado una mala pasada. Yo amo a la etnia gitana, adoro todo lo que tenga que ver con ellos porque tengo muchos amigos gitanos que admiro y quiero profundamente, son amigos incondicionales, para siempre.

Adoro su arte y su forma de ser desde siempre, y conocí a la etnia personalmente, a raíz de mi amistad con Aguasantas. Ella es una de mis mejores amigas y me abrió la puerta a un mundo maravilloso. Me han llamado muchos amigos gitanos diciéndome si había visto lo que había pasado, pero creo que ha sido un error y le ha jugado una mala pasada un refrán de los muchos que hay.

¿Crees que tendría que pedir perdón por ello?

No sé si lo ha hecho o no. Yo lo haría. Entiendo el enfado de los gitanos. Yo me he equivocado muchas veces y, evidentemente, cuando te equivocas, hay que pedir perdón.

Joaquín Cortés se ha enfadado y ha estallado contra ella en las redes.

Sí, mucho, y ha vertido unas declaraciones muy fuertes sobre ella.

David estará pasando un mal trago…

Ni idea, no habrá sido plato de buen gusto para él. Creo que sí ha sido algo incómodo para él. Él no piensa así.

¿Eres reggeatonera? Durante la presentación, hemos visto que bailas muy bien.

Soy muy reggeatonera y muy festivalera. No bailo tan bien. Yo me dejo llevar, soy un poco arrítmica y no tengo muchos pasos, pero al final esto es perrear, mover el culo. Me gusta salir y pasarlo bien con mis amigas, la música está presente en mi vida las 24 horas del día. Me gusta mucho. Y este festival va a ser sin duda el mejor del año. Sin desmerecer a ningún otro festival, este tiene un cartelazo increíble lleno de artistas nacionales e internacionales. Los he escuchado mucho a todos y no podría elegir.



Hablando de baile, ¿sigues viendo 'Bailando con las estrellas'?

No es que lo vea, es que soy fan número uno. No me pierdo una gala. Me parece un programón.

Y además está David

Evidentemente, por él también. La mezcla de David y Yana es perfecta, son uno.

¿Te has sentido celosa de Yana?

En absoluto, solo admiración hacia la pareja que forman. Son increíbles y se te ponen los pelos de punta al verlos bailar.



¿Crees que hay algo más entre ellos dos?

No lo sé. Lo que quiero es que David sea feliz, se lo merece más que nadie. Tiene que ser él, el que confirme o no las relaciones que vaya a tener o no.

¿Lo ves más feliz que antes?

Lo veo muy bien. En general veo que es el retorno de David. Todos pasamos por una mala época en nuestras vidas.

¿Tuviste miedo de que se quedara estancado?

No, la verdad es que no. David está en un momento muy dulce de su vida a nivel personal y profesional.