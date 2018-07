Aunque se apuntó las críticas del jurado para mejorar la próxima semana, no podrá ponerlo en práctica. Pelayo Díaz se convirtió en el nuevo expulsado del concurso 'Bailando con las estrellas'. El estilista y su pareja de baile, Inés, fueron los menos votados por el jurado y por los espectadores y se despidieron... No con lágrimas sino con una gran sonrisa. Aunque acababa su participación en el concurso, Pelayo y el jurado reconocían su gran mejoría a lo largo de estas semanas.

El bailarín Joaquín Cortés señaló que le había "gustado la coreografía, es verdad que al principio has salido como diciendo "¿dónde estoy?". Hay que reconocer que desde la primera gala, has pegado un gran cambio. Llegabas aquí con dos pies izquierdos. Pienso que con lo que has hecho merece la pena que sigas aquí".

Por su parte Moira, al valorar la coreografía 'Me gusta mi novio' afirmó que "mientras que estabas bailando ibas creciendo pero en la entrada no había convicción y digo este no se cree lo que está haciendo. Hoy no estabas tan integrado".

Pelayo contó con una persona muy especial entre el público de 'Bailando con las estrellas' y es que su futuro marido, el argentino Andy McDougall, seguía de cerca todos los pasos del estilista. Aplaudiendo su actuación y saliendo al escenario, con ayuda de Bustamante, para marcarse el último baile juntos.

"Me encanta mi novio porque lo amo", exclamó el estilista, que tenía el corazón dividido. Y es que Pelayo y Andy continúan con los preparativos de su enlace que se celebrará en septiembre.

El estilista tenía sentimientos encontrados: estaba triste por decir adiós a esta etapa y feliz por "el regalo" que ha estado viviendo los últimos meses. Además reconoció que estaba muy contento por los compañeros que había tenido. Y los compañeros con él también porque no dudaron en cogerlo a hombros, sacándole una amplia sonrisa.