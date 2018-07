La revista ‘Yo Dona’ organizó una fiesta para celebrar la inauguración de la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Al acto, que tenía como objetivo brindar por la moda ‘Made in Spain’, acudieron un sinfín de rostros conocidos entre los que destacó la presencia de Aitana Ocaña. Vestida en plan guerrero y con una férula inmovilizadora en la mano derecha, después de que sufriera una pequeña lesión el día de su cumpleaños, la concursante de ‘Operación Triunfo 2017’ habló sin tapujos sobre su relación sentimental con Cepeda, al que conoció entre los muros de la Academia.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Tras meses de especulaciones, hace tan solo unos días la catalana confirmó el noviazgo a través de su cuenta de Instagram, una confesión que se saldó con un romántico beso entre los dos durante el concierto que ofrecieron los ‘triunfitos’ en el Santiago Bernabéu. “El beso fue lo que visteis. Realmente estoy contenta, No quiero hablar mucho. No porque no quiera hablar de mi vida privada, porque siempre hablo de ella, pero es verdad que luego se centran más en eso”, señaló la joven a los medios congregados.

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

“Me di un beso con Luis, porque me apetecía, porque quería hacerlo y porque no tenía que ocultarlo”, añadió contundente. Reconoció estar en una etapa repleta de alegrías, tanto en el plano personal como profesional. Tanto es así, que ya conoce a la familia de su pareja, pues tuvo la oportunidad de coincidir con ellos un día. La joven no quiso adelantarnos si tiene planes con Cepeda para este verano y si se están planteando vivir juntos: “No lo sé. Por eso no me gusta hablar de mi vida”.

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

De lo que sí quiso hablar fue de la sorpresa de cumpleaños que le dio su chico al traer a sus amigos a Madrid. “Era el primer cumpleaños que iba a pasar sin mis amigos, y me los trajo”, afirmó orgullosa. Lo malo vino al día siguiente, pues como ella misma dijo, se cayó en la ducha. Los médicos le han dicho que tendrá que llevar la escayola cuatro semanas, pero ella espera que sea menos. En cuanto a la boda de Bisbal se mostró sorprendida: “No lo sabía. Me parece superbién, espero que sean muy felices. Conocí a su mujer y me pareció encantadora”.

Gtres

Laura Matamoros, que se encuentra muy ocupada con su trabajo en ‘MYHYV’ y como madre, sacó unos minutos en su apretada agenda para disfrutar de la fiesta. Nos habló de su pequeño Matías, que crece fuerte y sano, y que ya duerme 7 horas. “Estoy encantada”. “Yo creo que es Matamoros. De los Aparicio tiene algo”, señaló. Sobre los planes que tiene para este verano, explicó que quizás se marche algunos días a la playa, pero no puede irse de vacaciones, pues está muy ocupada con su trabajo televisivo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Respecto a la más que posible ausencia de su padre en la boda de su hermano Diego, afirmó entender su postura: “Es una decisión que ha tomado, lo cual es totalmente respetable”. Además, salió al paso de los comentarios que aseguran que Kiko no quiere ir al enlace para no encontrarse con su madre: “Mi padre y mi madre no es que se lleven bien, pero todo el mundo sabe que es una celebración y tienen que respetar eso. En ese sentido no hay ningún problema”.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Como de una boda sale otra, bromeó con la posibilidad de coger el ramo de la novia: “Espero casarme pronto, pero tiempo al tiempo. Primero quiero dedicarme a mi hijo y dedicarme a mí con mi novio”. Precisamente, a la fiesta también acudió su hermano Diego acompañado de su prometida, Estela, con la que se casará el próximo 13 de julio. “Estoy bien, con muchas ganas de que llegue el día. Ya queda muy poco”, declaró el hijo de Kiko Matamoros.

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Otros de los famosos que asistieron a la fiesta Yo Dona fueron el músico Paulo Wilson, el diseñador Modesto Lomba, la actriz Esmeralda Moya, Antonia San Juan, acompañada de su gran amigo, el diseñador Juan Duyos, Ana Looking, Maya Hansen, Ivonne Reyes, tan espectacular como siempre, la actriz Nerea Garmendia, Richard Sales o Cecilia Gessa.