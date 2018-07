Pero qué monos los dos! El intérprete de 'You're beautiful' aprovechó unos días libres en su agenda para navegar por la isla de Ibiza con su pequeño y recargar pilas. El cantante británico es un enamorado de las islas baleares; de hecho, reside en la isla Pitiusa desde 2006, y es su lugar favorito para perderse y encontrar la inspiración para sus canciones. Durante estos días de vacaciones, Blunt, su mujer y unos amigos decidieron pasar una jornada en alta mar y se llevaron a su pequeño, al que no parece que le guste mucho el agua...

En vano, el cantante intentó convencer a su hijo, que ya tiene dos añitos, para que se metiera en el agua con él. Pero el pequeño no estaba por la labor. Y eso que no le faltaba detalle: el mismo bañador naranja flúor que papá, una gorrita, una camiseta de manga larga para protegerse del sol, un chaleco salvavidas... ¡Estaba para comérselo! Pero nada, que Blunt no consiguió su propósito y al final se tiró solo al agua.

En el barco estaba su esposa Sofía Wellesley, nieta del Duque de Wellington, y un grupo de amigos que acompañaron a la pareja, que se casó en septiembre de 2014 en Mallorca. No cabe duda, ¡a los Blunt les flipa España!