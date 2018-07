Jon Kortajarena está indignado. Y tiene que ver con su trabajo. El actor se vio obligado a grabar un directo en Instagram para pedir disculpas a sus seguidores de 'La verdad'. Considera que la serie no está siendo bien tratada por la cadena emisora, Telecinco. Dado que Mediaset tiene los derechos de emisión del Mundial de Fútbol 2018, su parrilla está condicionada. Pero lo de Kortajarena viene de antes. Primero retrasaron su estreno, después decidieron dividir la temporada en dos, dado que no quisieron que una producción propia continuara en verano, época en la que las audiencias se ven reducidas por las alteraciones vacacionales. Y tras anunciar y promocionar el penúltimo capítulo de esta primera parte, finalmente no lo emitieron. ¿Por qué? Porque el partido Inglaterra-Colombia se alargó más de lo previsto y Telecinco prefirió renunciar a la serie antes que al especial 'El Mundial se juega en Mediaset', que no acabó hasta la medianoche.

"Pues parece que no van a echar 'La verdad'… Yo ya me rindo, esto es muy fuerte. Quiero dar la cara y pediros perdón porque no se emita el capítulo. A nosotros nos han pedido que lo promocionáramos y hoy y no nos han comunicado nada más. No es forma de tratar a una serie", decía el actor. "Os pido disculpas por algo que no está en mi mano, pero me siento responsable". Kortajena afirmaba haber hecho el rodaje con mucho cariño y también, mucho trabajo, y era incapaz de comprender la situación: "Como no sé qué decir... pues por lo menos hago un directo para dar la cara y pedir disculpas".



Pero el actor no fue el único indignado, los seguidores de la serie encendieron sus redes también. El desconcierto era total, ya que la cadena no avisó del cambio de planes. Al final, se vio obligada a justificarse y pedir disculpas por las molestias.