Si tuviéramos que elegir a una reina de la literatura, esa es Megan Maxwell. Es la escritora que más vende en España y una auténtica superventas del género romántico: sus obras han vendido 1.700.000 ejemplares en nuestro país en los últimos cinco años.

Hablamos con ella para conocer más de cerca a la mujer que se esconde tras este fenómeno literario que mueve masas dentro y fuera de España.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Hace 15 años te costaba conseguir un sí de las editoriales para tu obra. ¿Cómo te sientes ahora?



Casi ni me lo creo. Se han cumplido mis sueños con creces. Lo cierto es que uno de mis lemas es no dejar de soñar nunca; si no sueñas, no vives.

Tienes guerreras en 25 países. ¿Qué es una guerrera?

Son mujeres, y cada vez más hombres, capaces de luchar por lo que creen, personas que si se caen vuelven a levantarse. Cada día tengo más guerreros, aunque les da un poco de pudor reconocerlo. Para mí lo mejor es que sé que tengo personas con las que puedo contar por todo el mundo.

¿Cuál es tu sueño ahora?

Me encantaría que uno de mis libros se convirtiera en una película o en una serie de televisión. Me haría especial ilusión con 'Hola, ¿te acuerdas de mí?'.

¿Es ese tu libro más querido?

Todos mis libros son como mis hijos y muy especiales porque en cada uno siempre pongo algo real. Pero 'Hola, ¿te acuerdas de mí?' es el que escribí a mi madre y le tengo mucho cariño. Aunque 'Pídeme lo que quieras' es el título que me cambió la vida para siempre.

Este libro fue precisamente el que te dio el boom en la novela erótica.

Sí, y eso que fue el que más me costó escribir por la enorme carga sexual que lleva. De esta novela, destaco las diferentes maneras de amar que pueden existir; te hace ver que cada pareja tiene sus propias normas en su relación y si la pareja las acepta, ¿quiénes somos los demás para cuestionarlo?

“Una lectora se tatuó en el pubis la frase ‘Pídeme lo que quieras’ y me llevó a un baño a enseñármelo”. Asís G. Ayerbew

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿De dónde sacas la inspiración para escribir tus novelas eróticas?

Pues a mis lectoras a veces les tengo que recordar que no soy sexóloga, porque me piden hasta consejos. Pero para la parte erótica yo tengo a ‘San Google’. También me fijo en las injusticias, en lo que leo en los periódicos, en los informativos... Y me encanta ver 'Supervivientes' porque también me da muchas ideas.

Un actor perfecto para dar vida a tus personajes sería...

Chris Hemsworth sería perfecto. Me encantaba Paul Walker, pero ha fallecido. En él me inspiré para escribir 'Pídeme lo que quieras'.

¿Publicar varios libros al año exige mucha disciplina a la hora de trabajar?

Llevo una rutina muy estricta de trabajo: de ocho de la mañana a ocho de la noche de lunes a viernes. Sólo lo interrumpo con los viajes de promoción. También me gusta atender personalmente a mis guerreras por las redes.

¿Tienes algún ritual o algún secreto a la hora de escribir?

Me gusta escuchar música. Y lo fundamental cuando voy a empezar una historia es dedicarme un par de días a pensar. Después, elijo titular y luego pienso cómo quiero que sean los dos protagonistas. A continuación, ya me planteo la historia.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Y por qué el nombre de Megan (en tu DNI figura María del Carmen)?

Para hacer libros románticos necesitaba otro nombre. Megan porque siempre me ha gustado (se lo puso a su primera protagonista) y Maxwell por el cantante Brian Maxwell.

"Cada vez tengo más guerreros, pero a los hombres aún les da pudor decir que me leen". Asís G. Ayerbew

¿Cuál es la clave para triunfar con cada libro que escribes?

Aún me da un poco de vértigo ver la buena acogida que tienen porque durante muchos años lo único que recibía de las editoriales eran negativas. Una de las claves está en el trabajo diario y en ser muy metódica. Para mí lo más bonito es la respuesta de mis guerreras. Que alguien me diga que le he ayudado a sobrellevar una enfermedad, a salvar un matrimonio o a sentirse mejor con su vida es lo verdaderamente importante.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Te llaman ‘la jefa’.

Es increíble, sí me llaman así. Algunas van más allá y se han tatuado el escudo de las guerreras Maxwell que llevo en el antebrazo y en un colgante. La que más me sorprendió fue una que me pidió que la acompañara a un baño para enseñar que se había tatuado en el pubis la frase ‘Pídeme lo que quieras’.

Ya tienes para leer

QMD

Megan se adentra en distintos géneros, como el 'chick it', la novela medieval, la erótica... Ahora acaba de publicar 'El proyecto de mi vida', una obra muy personal que salió a la venta el 5 de junio. Y ultima la segunda entrega sobre el personaje de Eric Zimmerman, que saldrá a la venta el próximo noviembre.